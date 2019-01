VIDEO. Verwarde man zet boel op stelten aan gerechtsgebouw in Gent Jeffrey Dujardin

16 januari 2019

17u45 52

Op de Opgeëistenlaan in Gent heeft deze middag rond 13.30 uur een man de boel op stelten gezet. De man, die enkel een boxershort aanhad, stond midden op de weg met een bidon benzine in de hand. Hij dreigde zichzelf in brand te steken. De man kon tot bedaren gebracht worden door de politie die hem oppakten.

De Opgeëistenlaan richting het Rabot werd deze middag even afgesloten nadat een verwarde man de straat versperde. De man, die halfnaakt was, had een bidon benzine bij zich en wou zich in brand steken voor het gerechtsgebouw. De Gentse politie kwam vlug ter plekke om een perimeter af te sluiten en de man tot bedaren te brengen. “Dood mij, nu”, riep hij richting de politie. De politie kon uiteindelijk de man kalmeren en hem inrekenen vooraleer hij zichzelf of anderen kon verwonden. “De man is aangehouden. We zijn een onderzoek gestart naar de geestestoestand van de man en zullen hem daarnaast ook verhoren”, zegt het Parket van Oost-Vlaanderen.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op https://www.zelfmoord1813.be/