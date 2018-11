VIDEO: Verdachte melding in Gentse studentenbuurt: straat drie uur lang afgesloten, maar alles veilig Sam Ooghe Jeroen Desmecht

21 november 2018

13u13 8 Gent De Sint-Pietersnieuwstraat in de Gentse studentenbuurt is deze namiddag drie uur lang afgesloten geweest na een ‘verdachte melding’. De politie doorzocht het UFO-gebouw, het grootste gebouw van de universiteit. Om 15.35 uur werd de perimeter opgeheven.

De UGent kreeg de melding kort na de middag binnen. In samenspraak met de politie werd beslist om het UFO of het ‘Universiteitsforum’ te ontruimen, “voor de veiligheid van de studenten en medewerkers.” Op dat moment woonden enkelen honderden studenten het vak Communicatiewetenschap van professor Stijn Joye bij in het auditorium. De politie voerde een sweeping uit in heel het gebouw. Er was eerst sprake van een bommelding, maar de politie benadrukt dat het ging over een “verdacht signaal”.

De omgeving werd volledig afgezet, van de Blandijnberg tot de Bagattenstraat. Later werd de perimeter nog twee keer vergroot, met uiteindelijk een veiligheidszone tot aan de Lammerstraat. De namiddaglessen in het UFO werden afgezegd en verschillende horecazaken en het fitnesscentrum in de Sint-Pietersnieuwstraat waren niet bereikbaar. De lijnbussen werden omgeleid. Ook studenten die naar hun kot wilden gaan binnen de perimeter, werden wandelen gestuurd door de aanwezige politiemannen.

Het was een tijdlang wachten op de explosievenhond, maar kort erna werd de omgeving volledig vrijgegeven. Dat gebeurde drie uur na de ontruiming, rond half vier. De zaak is nu in handen van het parket Oost-Vlaanderen, dat nog niet kon communiceren.