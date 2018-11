VIDEO: “Verdacht signaal” in UFO in Gentse studentenbuurt: politie voerde sweeping uit, perimeter werd tweemaal vergroot Sam Ooghe Jeroen Desmecht

21 november 2018

13u13 8 Gent De Sint-Pietersnieuwstraat in de Gentse studentenbuurt werd om 12.30 uur ontruimd nadat een “verdacht melding” binnenkwam. De politie doorzocht het UFO-gebouw, het grootste gebouw van de universiteit. Drie uur later, om 15.35 uur werd de perimeter opgeheven.

De UGent kreeg de melding kort na de middag binnen. In samenspraak met de politie werd beslist om het UFO of ‘Universiteitsforum’ te ontruimen. De politie voerde een sweeping uit in heel het gebouw. Er was ook een explosievenhond ter plaatse. Er was sprake van een bommelding, nu spreekt de politie over een “verdacht signaal”.

De omgeving was afgezet. Ook het UCT (Universitair Centrum voor Talenonderwijs) werd afgesloten. De namiddaglessen zijn geannuleerd. Andere universiteitsgebouwen blijven momenteel wel open. De bussen die door de Sint-Pietersnieuwstraat moeten rijden, worden omgeleid.



De perimeter werd al tweemaal groter gemaakt, de Sint-Pietersnieuwstraat is vanaf de Lammerstraat afgesloten. Er zijn ook meldingen binnen gekomen dat er in het UCT nog mensen aanwezig zijn, docenten die hun lokaal niet mogen verlaten. De zaak zit nu bij het parket van Oost-Vlaanderen die een onderzoek zullen starten. “We wachten de resultaten van de sweeping af”, zegt het parket van Oost-Vlaanderen. Om 15.35 uur werd de perimeter opgeheven en kon het verkeer terug door.