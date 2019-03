VIDEO: Verdacht overlijden in Gent, messteek door het hart waarschijnlijk de doodsoorzaak Jeroen Desmecht

23 maart 2019

16u42 2 Gent Op het kruispunt van de Ottogracht met de Baudelostraat in Gent is de politie momenteel massaal aanwezig voor een verdacht overlijden. Het slachtoffer, een Afghaanse man van een jaar of 30, zou volgens een bron gestorven zijn na een messteek door het hart. Er zou ook een man opgepakt zijn. Hij werd geboeid meegenomen met een papieren zak over zijn handen.

De politie van Gent heeft rond 16 uur bevestigd dat een persoon overleden is ter hoogte van het kruispunt van de Ottogracht met de Baudelostraat in Gent. Volgens onze bron zou de man door het hart gestoken zijn. Het lichaam van het slachtoffer ligt waarschijnlijk in zijn woning op de hoek van het kruispunt. Volgens omstaanders zou het gaan over een man van Afghaanse afkomst, een dertiger. In het belang van het gerechtelijk onderzoek heeft de onderzoeksrechter beslist dat het parket nog niet kan communiceren. Wellicht werd de man na een ruzie gedood, maar dat kan voorlopig dus niet bevestigd worden.

Israil S., een familielid van het slachtoffer, werd in en de namiddag gecontacteerd door de buurman. Hij snelde ter plaatse. “K. (de buurman, red) contacteerde mij en zei dat R. was overleden”, zegt Israil. “Ik kon het maar moeilijk geloven: R. is een rustig persoon én leeft een gezond leven. Toen ik ter plaatse kwam, was het huis al omringd door politie. Ze lieten mij een foto zien om hem te identificeren. Zijn gezicht was bebloed, hij leek ook snijwonden te hebben.”

Ook in de Sint-Amelbergastraat, een straat die parellel loopt met Ottogracht, was een sporenonderzoek bezig: daar stond politie voor de deur van een tweede woning. Aan bij Sint-Jacobs was het labo ook aanwezig ter hoogte van een barbierszaak, waar onder andere bloedsporen zichtbaar waren. Dat zou eventueel kunnen wijzen op de vlucht van een betrokkene, maar ook dat is momenteel alles behalve duidelijk.

Volgens getuigen zou er minstens één persoon zijn opgepakt. Het parket is nu aanwezig voor de nodige vaststellingen. Momenteel is de bevoegde onderzoeksrechter ter plaatse in de woning van het slachtoffer. Er is ook een wetsdokter aangesteld om het lichaam van de dertiger te onderzoeken.