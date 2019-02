VIDEO: Veldstraat tijdlang volledig afgesloten door gaslek in Gents stadscentrum, perimeter intussen opgeheven Klanten en verkopers vast in winkels door “te hoge gasconcentratie” Jeffrey Dujardin Sam Ooghe

14 februari 2019

08u35 0 Gent In de Okkernootsteeg, aan de Veldstraat, in Gent is deze ochtend een gaslek opgemerkt. De Veldstraat en de straten in de omgeving werden twee uur lang volledig afgesloten. Niemand mocht de winkels uit. Intussen is het lek gedicht en perimeter opgeheven

Het gaslek werd iets voor acht uur ontdekt in de Okkernootsteeg, aan de Veldstraat. De brandweer en politie kwamen ter plekke om een perimeter in te stellen en een evacuatie in de buurt van het lek op te starten. “We hebben metingen uitgevoerd, waarbij we ook gas ontdekt hebben in de rioleringen. Het lek is vastgesteld aan een lagedrukleiding. Fluvius is ingelicht en is ter plekke om de straat open te breken en het lek te dichten”, zei brandweerwoordvoerder Björn Bryon. In totaal werden er 10 mensen geëvacueerd, waarvan er voor 4 opvang gezocht is.

Al snel werd duidelijk dat er geen onmiddellijk ontploffingsgevaar was. Toch werd aan de personen die al in de winkels aanwezig waren, zowel verkopers als klanten, de instructie gegeven om momenteel binnen te blijven. De brandweer meldde dat de gasconcentraties te hoog waren.

Iets na tien uur meldden de officiële instanties dat het gaslek gedicht was. De perimeter werd opgeheven.

Binnen perimeter aan de Veldstraat (van Volderstraat tot Korenmarkt + omliggende straten) kunnen winkels niet open tot oorzaak gaslek bepaald is. Timing kan nog niet gegeven worden. Stad Gent(@ Stadgent) link

Wegens melding van hevige gasgeur omgeving Veldstraat sluiten we bepaalde delen van omliggende straten af, zodat de betrokken diensten hun werk vlot kunnen doen. #altijdnabij #Gent Lokale Politie Gent(@ GentseFlikken) link