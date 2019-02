VIDEO. Tweede maal perimeter afgesloten aan Veldstraat: gasgeur gemeld Jeffrey Dujardin

14 februari 2019

20u02 0

Aan de Predikherenlei is deze avond rond 19.10 uur voor de tweede maal een perimeter afgesloten nadat een gasgeur gedetecteerd is.

De brandweer kwam ter plekke, “We hadden geen metingen boven het lek van deze morgen, maar in de rioleringen waren er wel hogere waarden. We hebben alle deksels nu verwijderd om te verluchten. Fluvius is ook aanwezig om het probleem op te speuren”, zegt brandweerwoordvoerder Björn Bryon.



Het is de tweede maal op rij vandaag dat er op die plek een gasgeur of -lek gedetecteerd is, deze morgen werd de omgeving ook volledig afgesloten.