VIDEO: Tiental gele hesjes demonstreren aan FOD Financiën Gent en onder fly-over Jeroen Desmecht

16 januari 2019

17u04 0 Gent Een tiental gele hesjes verzamelden woensdagnamiddag aan de ingang van de Zuiderpoort, waar onder andere het Gentse contactcenter van de FOD financiën zit. Daarna trokken de demonstranten naar het kruispunt onder de fly-over. De actie verliep zonder problemen.

De gele hesjes verzamelden om 15 uur aan de Zuiderpoort. Met een tiental demonstranten was het een magere opkomst voor de Gentse tak van de protestbeweging. Alles verliep dan ook heel rustig. “We zijn hier vandaag om een signaal te geven en met elkaar te praten, niét om de boel op stelten te zetten”, weet Elias Vlerick van de Gentse gele hesjes. “We betalen meer dan voldoende belastingen. Toch zien wij een overheid die vastdraait door (Europese)begrotingsregels, en daardoor onvoldoende kan investeren in onze toekomst. Daar moet voor ons verandering in komen.“

De Gentse politie was op de hoogte van de betoging. Enkele agenten kwamen een kijkje nemen, maar moesten dus niet ingrijpen. Bij het contactcenter van de FOD Financiën in Gent waren ze niet op de hoogte gesteld van de actie. Ook onder de fly-over werd even gedemonstreerd, maar het verkeer werd daarbij niet gehinderd.