VIDEO. Tank raakt gevaarlijk verhit bij bedrijf op Afrikalaan: productiehal geëvacueerd, gaspakteam ter plaatse Jeroen Desmecht en Jeffrey Dujardin

04 april 2019

15u33 5 Gent De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt naar een chemisch bedrijf langs de Afrikalaan. Tijdens het productieproces raakten twee chemische stoffen onbedoeld met elkaar gemengd, waardoor het mengsel gevaarlijke temperaturen bereikte. De brandweer is momenteel ter plaatse om de tank af te koelen.

Het gaspakteam, een speciale tak die instaat voor de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen, is momenteel ter plaatse. De productiehal waar de tank in kwestie staat, werd geëvacueerd. De brandweer gaat nu proberen om het mengsel af te koelen en over te gieten in een buffertank.

Meer informatie volgt.