VIDEO. Stefaan rijdt zorgeloos door Gentse binnenstad met zelfgemaakte ‘autofiets’ Yannick De Spiegeleir

06 april 2019

22u36 0 Gent Wie zich in de Gentse binnenstad wil verplaatsen hoeft dat niet per se te voet of per fiets te doen. Dat bewijst Stefaan Streulens met zijn ‘autofiets’: een omgebouwde quattrocycle met een elektrische motor. “Volgens de wetgeving is dit een fiets en dus mag ik door de knips en in het voetgangersgebied rijden”, zegt de creatieve Gentenaar.

“Hey meneer, wat is dat? Mag u daarmee in de stad rondrijden? Dat is de max!” Stefaan Streulens heeft veel bekijks met zijn SPK, de afkorting van ‘Stefkes PriezeKerre’ als hij door het historisch centrum van Gent rijdt, los door de knips zonder het risico beboet te worden. “Toeristen verwarren mijn ‘autofiets’ soms met een wandelbusje. Dan moet ik hen helaas teleurstellen”, lacht hij.

“De meeste reacties zijn positief al zijn er ook enkelingen die afgunstig reageren ‘dat ik mij alles kan permitteren’.” Maar Stefaan heeft de wetgeving achter zich. “Mijn SPK valt officieel binnen de wettelijke omschrijving van een fiets, net zoals een ‘bierfiets’ mag ik er mij zonder problemen mee verplaatsen in het voetgangersgebied en mij parkeren op het voetpad zolang er 1,20 meter overblijft voor passanten.”

Met het oog op de invoering van het circulatieplan kocht de Gentenaar vijf jaar geleden een ‘quattrocycle’ in Middelkerke die hij uitrustte met een elektrische motor. De maximumsnelheid is 25 kilometer per uur en nadat het voertuig opgewekt is met ‘groene’ stroom kan het 15 kilometer rijden. “De ‘carrosserie’ is gemaakt van aluminiumplaten uit een offset-drukkerij. Alles aan deze wagen is gerecycleerd. De lichten zijn met een 3D-printer van Timelab geprint en de SPK is ook uitgerust met een autoradio en een alarm.”

Het was ‘Low Impact Man’ Steven Vromman die hem op het idee bracht in de transitiewerkgroep van Sint-Amandsberg. “Zijn boodschap is dat we als burgers niet hoeven te wachten op de overheid en politici om zelf actie te ondernemen. Met mijn SPK wil ik dat ook bewijzen.”

Zijn auto thuis gebruikt Stefaan enkel nog voor verre verplaatsingen naar familie. “Als ik de SPK oplaad met lokale groene stroom kan hij 15 kilometer rijden. Dat volstaat voor verplaatsingen naar de stad en mijn werk.”

Voor het bereik van zijn SPK uit te breiden is Stefaan nog op zoek naar een tweede motor. Wie hem wil helpen, kan hem bereiken via het e-mailadres grietjestefaan@gmail.com.