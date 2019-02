VIDEO. Stan van Samang verrast gezin Nikita met persoonlijke boodschap tijdens benefiet: “Nikita is de mooiste ster aan de hemel” OSG

24 februari 2019

19u11 3 Gent Honderden vrienden, familieleden en sympathisanten hebben dit weekend deelgenomen aan de benefietactie ter ere van Nikita Everaert, het 16-jarig meisje dat een jaar geleden om het leven kwam bij een ongeval in Oostakker. Stan Van Samang verraste het gezin van Nikita door via een videoboodschap zijn steun te betuigen. “Nikita is de mooiste ster aan de hemel.”

Twee zalen in Brasserie Brittania in Heusden zaten gisteren afgeladen vol. De organisatie van de benefietactie ter ere van Nikita was al afgelopen zomer begonnen. Een week na de openingen van de inschrijvingen, was het evenement al volledig volgeboekt. Van massale steun voor het gezin van Nikita gesproken.

De opbrengst van de benefiet wordt verdeeld. De Fietsersbond krijgt een deel van het geld, maar ook vzw Animal Trust mag een bijdrage verwachten - de mama van Nikita stond daarop, omdat haar dochter zo’n enorme dierenvriend was.

“Maar de benefiet werd eerst en vooral georganiseerd om de familie van Nikita financieel een duwtje in de rug te geven", aldus voortrekkers Iris Braeckman en Carl De Decker - u misschien bekend als gemeenteraadslid voor Open Vld in Gent. “Het gezin liet namelijk een bronzen beeld van Nikita maken, maar dat kostte nogal wat geld. Met deze actie kunnen we ze helpen.” In totaal mocht de benefiet zo’n 300 eters ontvangen. Ze konden onder meer genieten van een optreden van Kurt Burgelman van Bieze Baaze. Hoeveel de opbrengst precies bedraagt, zal de komende dagen duidelijk worden. De ‘24 uur voor Nikita’ van haar school, het EDUGO in Lochristi, leverde in november al zo'n 13.000 euro op. Dat geld ging toen naar Missing You en de Fietsersbond. Vrijblijvende donaties zijn ook welkom via BE32 8902 3421 3302.

Mooiste ster aan de hemel

Maar niet alleen financieel, ook emotioneel betekent dit evenement een enorme steun voor het gezin. “Het is ongelooflijk”, zegt Kathy Deweweire, de mama van Nikita. “Zo veel mensen en alles uitverkocht in een week. Ik ben sprakeloos. Dat is zo mooi.” Mooier nog is dat het gezin door enkele initiatiefnemers verrast werd met een videoboodschap van Stan Van Samang. Zijn nummer ‘Een ster’ is tijdens de acties van het afgelopen jaar uitgegroeid tot hét Nikita-liedje.

“Ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken om het volgende deuntje op te dragen aan Kathy en Steve", vertelt Van Samang in de video. “Maar ook aan Mila, Nina en Toby” - de broer en twee zussen van Nikita. “En uiteraard, in het bijzonder, aan de mooiste ster aan de hemel. Deze is voor Nikita.” Na de boodschap kregen de aanwezigen aan pakkende diashow te zien. Het filmpje kan u hieronder herbekijken.