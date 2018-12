VIDEO: Staande ovatie voor schepen Peeters Sabine Van Damme

17 december 2018

19u24 4

Kippevelmoment in de gemeenteraad vanavond. Bij het binnenkomen van schepen Christophe Peeters om 19 uur brak een spontaan applaus uit. Iedereen ging zelfs rechtstaan, Sami Souguir dan wel als laatste. Peeters werd afgelopen weekend koudweg opzij gezet door zijn eigen partij, tot ontzetting van zowat alle politici, ook van andere partijen. Souguir zal zijn plaats innemen. Dat Peeters een minutenlang applaus kreeg, bewijst dat niemand zich kan vinden in de manier waarop Open Vld dit weekend heeft afgerekend met zijn meest ervaren schepen. Pijnlijk moment was dat voor Mathias De Clercq dus, maar hij gaf - net als de hele dag voorlopig - geen krimp.

Nog pijnlijker werd het toen Paul Goossens een medaille van ‘Ridder in de Leopoldsorde’ kreeg, een standaard procedure omdat hij 18 jaar in de gemeenteraad zetelt. “Er zijn mensen die dit veel meer verdienen dan ik", sprak hij. “Ik denk maar aan verplegers en verpleegsters, de mensen van Ivago, de vele vrijwilligers die dit land recht houden. Maar vandaag schenk ik deze medaille aan iemand anders.” Waarna hij op schepen Peeters afstapte, en hem de medaille gaf.