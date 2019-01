VIDEO. Spekgladde wegen eisen tol: oprit fly-over afgesloten, verschillende verkeersincidenten en extra spoedopnames Jeroen Desmecht

18 januari 2019

09u13 0 Gent De gladde wegen hebben vrijdagochtend voor heel wat verkeersellende gezorgd. Zo werd de oprit van de fly-over tijdelijk afgesloten na een viertal verschillende verkeersongevallen. Maar ook de fiets-en voetpaden lagen er deze ochtend gevaarlijk bij.

Het eerst ongeval vond rond 7 uur plaats, net voor de splitsing om richting Kortrijk of richting Antwerpen te rijden. Er gebeurden vier verschillende ongevallen kort na elkaar. Er vielen geen gewonden. Omdat de baan zo glad is, besloot de politie om de oprit naar de fly-over tijdelijk af te sluiten. “Het is echt een schaatsbaan", zegt de federale politie. “Zeker de rechterrijstrook.”

“Eens de strooidiensten uitreden, konden de eerste wagens al stilletjes aan volgen. Zo kwam het verkeer weer snel op gang.”

Zware ochtendspits

Ook op de R4 aan de Sneppebrug kwam het vrijdagochtend rond 5.30 uur tot een aanrijding tussen twee wagens. Het ongeval veroorzaakte tijdens de ochtendspits ongeveer één uur extra reistijd. Er vielen geen gewonden. “We ondervinden op verschillende plaatsen hinder. Zeker op bruggen is het opletten geblazen”, stelde de Gentse politie. “Ook de fietspaden liggen er glad bij.”

Meer patiënten op spoed

De gladde wegen zorgden deze ochtend ook naast de baan voor slachtoffers. Zo was het op de spoeddiensten in het Gentse extra druk. “We hebben duidelijk meer spoedopnames dan normaal”, klinkt het bij het AZ Maria Middelares. “Deze middag zaten we al aan 21 patiënten, waaronder 8 fietsers.”