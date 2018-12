VIDEO. Solidariteit op de Brusselsesteenweg: nu ook crowdfunding en koekenverkoop voor getroffen bewoner Jeroen Desmecht Koen Moreau

03 december 2018

15u44 0 Gent Vrienden en familie van Filip Chiau (35), één van de slachtoffers van de brand op de Brusselsesteenweg, steken hun handen uit de mouwen. Zo is zus Karen (33) gestart met de verkoop van pakketten lotuskoeken. Twee jeugdvrienden schreven dan weer een website waarmee je met een paar klikken geld kan doneren. “Dat doet echt iets met een mens. Het zijn dat soort initiatieven die je erdoor trekken.”

Door de brand eind november raakten 4 woningen op de Brusselsesteenweg onbewoonbaar. Vorige week startte een vriendin van de zwaarst getroffen familie al een inzamelactie. “We lazen over de actie, en wouden ook voor Filip iets doen”, weet zus Karen. “We konden niet zomaar vanop de zijlijn toekijken.”

De brand ontstond zondag 25 november in het huis van de buurvrouw van Filip. “Rond 11.00 uur zag ik de vlammen bij de buren ontstaan. Ik ben meteen naar buiten gelopen. Er stonden drie voorbijgangers te bonken op de deur van mijn buurvrouw”, weet Filip. “Ze was compleet in shock. Ik heb dan gevraagd of er nog mensen in het huis aanwezig waren.”

Filip wist de hond van de buurvrouw nog uit het huis te redden. Daarna heeft hij vanop zijn dak het vuur proberen blussen. Tevergeefs, want ook het huis van Filip liep zware schade op en is nu onbewoonbaar. “Het tweede verdiep, waar onder andere onze slaapkamer was, is vernield door de brand. Ook op het eerste verdiep zijn bijna alle spullen onbruikbaar door de rook- en waterschade.”

Karen Chiau, de zus van Filip, is ondertussen gestart met een koekenverkoop om haar broer te steunen. “Wie wil helpen, kan twintig koeken kopen voor acht euro”, zegt Karen. “Op die manier vraag je de mensen niet zomaar om geld: ze hebben er dan toch iets voor in de plaats. Momenteel proberen we de boodschap via verschillende Facebookgroepen te verspreiden. Als er dan nog pakketten overschieten, ga ik van deur tot deur.”

Twee jeugdvrienden van Filip hebben dan weer een website geschreven waarmee je met behulp van een QR-code rechtstreeks geld kan doneren. “Dat was echt hartverwarmend om te horen”, aldus Filip. “Al die initiatieven zorgen ervoor dat ik blijf doorgaan. De eerste 48 uur waren een hel. Ondertussen ben ik weer volop bezig met alles te regelen.”

De eerste nacht na de brand werd Filip opgevangen bij zijn oudste zus. Nu verblijft hij samen met zijn vriendin in een OCMW-noodwoning aan de Sterre. Samen zijn ze op zoek naar een woning in de buurt buurt van zijn huis op de Brusselsesteenweg. “We waren ook welkom bij familie, maar die wonen allemaal te ver van het Gentse. Mijn vriendin doctoreert op de Universiteit van Gent. Voor haar is het nu een pak verder naar haar campus. Ook voor mij zou het praktischer zijn om dichtbij de Brusselsesteenweg te wonen. Dan verlies ik niet te veel tijd als ik in mijn huis wil werken.”

Wie koekjes wil bestellen ten voordele van Filip, kan een mail sturen naar karenchiau@hotmail.com. Doneren via de website van de vrienden kan hier.