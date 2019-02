VIDEO. R4 richting Gent versperd na ongeval: 5 lichtgewonden Jeffrey Dujardin

27 februari 2019

Op de R4 richting Gent is ter hoogte van Mariakerke is woensdagavond rond 18.15 uur een ongeval gebeurd. Een personenwagen en een bestelwagen kwamen met elkaar in aanrijding, de schade viel mee. Bij het ongeval vielen vijf lichtgewonden, wel was de Industrieweg volledig versperd door de twee wrakken. De politie besloot het verkeer te laten rijden via de parallelweg. Hierdoor is er zware hinder voor het verkeer richting Gent, het zal nog even duren vooraleer de rijbaan vrijgemaakt is.