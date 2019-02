VIDEO. Proxy Delhaize van Mariakerke overvallen: gewapende dader voortvluchtig Jeffrey Dujardin

25 februari 2019

15u02 12 Gent In Gent heeft een gemaskerde man maandagmiddag rond 13.30 uur een gewapende overval gepleegd op een winkel van Proxy Delhaize. De man bedreigde eerst een klant met het wapen vooraleer hij de kassa leeghaalde. De gewapende dader kon vluchten, de politie is nog steeds op zoek naar hem.

De overval gebeurde op de Proxy Delhaize aan de Brugsesteenweg in deelgemeente Mariakerke. De politie verspreidt een foto van de man, die een kaptrui over het hoofd draagt en met de fiets rijdt. Het beeld werd gemaakt om 13.38 uur aan de ingang van de winkel. “Betreft gemaskerde man van ca. 30 jaar, 1m68. In bezit van vuurwapen, gevlucht op een MTB. Heb je meer info of herken je deze persoon? Bel dan onmiddellijk 101", meldt de lokale politie.

De politie kwam ter plaatse en is nog steeds op zoek naar de dader. Verschillende patrouilles, met auto en fiets, kamden de omgeving uit. Ook de helikopter werd ingezet voor de zoektocht. “Hij wordt actief opgespoord”, meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen in een persbericht. De felgroene kaptrui zou ondertussen gevonden zijn door de politie, maar dit kon nog niet bevestigd worden.

Zwart pistool

“Ik stond in de winkel, tussen de rekken”, vertelt de kassierster die met de man en zijn wapen geconfronteerd werd. “Aan mijn kassa stond een klant te wachten. De overvaller liep richting haar met zijn wapen en vroeg ‘Waar is de kassa?’. Hij zag snel dat die hem niet kon helpen en liep vlug achter de kassa. Hij opende de kassa en nam het geld eruit. Toen ik dichterbij kwam, zag ik zijn wapen. Een zwart pistool, echt of niet, ik wist meteen hoe laat het was. Ik liet hem begaan, wat geld of mijn leven, de keuze is snel gemaakt”, zegt ze met een glimlach.

“Nu kan ik er nog mee lachen, ja. Je verwacht je niet aan zoiets, je hoort er wel van maar nooit had ik gedacht dat ik zoiets zou meemaken. Maar ik denk dat ik vanavond mijn ‘klopke’ wel zal krijgen. Het is schrikken, dat is zeker. Mijn dochter kwam ook al langs, ze was zwaar onder de indruk.” Over de man kon ze weinig kwijt, “Het gebeurde letterlijk op een aantal seconden. Hij was ook volledig bedekt, enkel zijn ogen kon ik zien. Ik dacht zelfs eerst dat hij een grijze trui aanhad, in plaats van die felgroene.”

De kassierster laat zich in elk geval niet uit het lood slaan. “Ik laat me hoe dan ook niet doen. Ik zal hier morgen terug staan voor de klanten, thuisblijven is niet voor mij”, zegt ze met een glimlach waarna ze terug richting haar kassa gaat om enkel klanten te bedienen.