VIDEO. Politiekorps breidt uit: 3 nieuwe patrouillehonden leggen laatste testen af Jeroen Desmecht en Sabine Van Damme

14 december 2018

18u45 1 Gent In een verlaten OCMW-gebouw in Laarne zijn drie politiehonden samen met hun trainers druk in de weer met de laatste loodjes van de opleiding tot patrouillehond. Als de viervoeters slagen voor alle testen, kunnen ze vanaf 21 december samen met de zes andere Gentse patrouillehonden de baan op.

“De honden zijn al van kleins af aan in opleiding. Zo gingen ze als pup al mee met hun baasjes de straat op om de beginselen van het vak te leren”, zegt hondentrainer Didier van Hamme. “Daarna worden ze verder opgeleid. Wanneer ze één jaar oud zijn, beginnen ze echt aan de opleiding. Al zijn er natuurlijk enkele eisen om deel te mogen nemen: zo moeten ze het juiste ‘karakteriële profiel’ hebben. Ze mogen bijvoorbeeld geen ongecontroleerde agressie vertonen.”

De meeste politiehonden worden vanaf hun tweede levensjaar effectief ingezet als patrouillehond. Wolf, Uma en Thor zitten nu in het laatste luik van hun traject: de functionele opleiding tot patrouillehond. Gedurende vier maanden worden ze klaargestoomd om vanaf 21 december de baan op gaan met hun baasjes. “Dit oude gebouw is echt een ideale locatie om de honden op te leiden. Er zijn veel verschillende kamers met kleine ruimtes, waardoor we heel creatief kunnen zijn met onze oefeningen”, zegt van Hamme. “We zijn trouwens niet het enige korps dat hier komt oefenen, ook enkele collega’s van Molenbeek komen hier hun politiehonden trainen.”

Om te slagen voor alle testen moeten de honden verschillende vaardigheden onder de knie krijgen. Zo leren ze niet alleen aanvallen op bevel, maar ook om hun aanval abrupt te onderbreken wanneer de agent dat wil. Ook gecontroleerd blaffen om bijvoorbeeld een groep mensen af te schrikken, maakt deel uit van de opleiding. Bovendien leren de honden hun bijtkracht controleren, zodat ze een potentiële kwaaddoener zo min mogelijk verwonden.

Afschrikeffect

De patrouillehonden moeten de agenten bijstaan om in riskante situaties de boel onder controle te houden. “Het belangrijkste is dat ze mensen kunnen afschrikken als dat nodig is. Vorig jaar heeft er maar één keer een hond effectief moeten bijten, hoewel de dieren makkelijk 100 keer per jaar worden ingezet”, aldus van Hamme. “Een politiehond is goed getraind: de kans dat hij onverwacht aanvalt, is veel kleiner dan bijvoorbeeld bij een huishond. Onze honden hebben ook altijd een dubbele leiband om, zo zijn er geen accidentele bijtincidenten. Je moet natuurlijk de agent in kwestie niet aanvallen, want dan zal de hond reageren. Wettelijk gezien is zo’n dier uiteindelijk een wapen.”