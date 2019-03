VIDEO. PAULO organiseert infodag voor toekomstige agenten Jeffrey Dujardin

30 maart 2019

21u48 2 Gent De Politieopleiding van de Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden (PAULO) organiseerde dit weekend terug een infodag. Het was een succes, met onder andere een bezoek van Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem.

“Een geslaagde dag”, zegt Opleidingsdirecteur Pascal Vandenhole. “We hebben in totaal 1400 inschrijvingen gehad voor vandaag en 200 genodigden. We hopen de nieuwsgierigen te overtuigen om zich in te schrijven.” De dag was onderverdeeld in zes stopplaatsen. Bij de eerste stop werden er presentaties gegeven over de selectieproeven, waarbij je zelf een cognitieve test voor inspecteur kon ondergaan. En zo gaat het verder, de tweede stap kreeg je alle info over de basisopleiding, verschillende politiemensen vertellen er over het beroep en aspirant-inspecteurs delen hun ervaringen over de opleiding. Daarnaast waren er ook verschillende demonstraties te zien. Bij de demo self-defense kreeg je een voorsmaakje van hoe geweldbeheersing eruit ziet. Door het aanleren van verscheidene technieken leren de aspiranten hoe zichzelf te beschermen in gevaarlijke situaties. In de binnenschietstand konden nieuwsgierigen enkele van de aspiranten aan het werk zien met een vuurwapen.

Rond het gebouw waren er ook genoeg activiteiten te beleven. Zo waren er demonstraties van het hondenteam, kon je eens over de kop gaan met een tuimelwagen. Wie met de zon enige afkoeling nodig had, kon altijd terecht bij de demonstratie van de sproeiwagen. Een kolos van 30 ton waarin 9000 liter water zit, die iedereen wel al eens zien spuiten heeft op betogingen. Een indrukwekkend schouwspel, dat minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid De Crem ook niet voorbij wou laten gaan. Hij kreeg een persoonlijke rondleiding van de opleidingsdirecteur, en zette zelfs eens ‘drunk goggles’. Een bril die simuleert hoe de wereld eruit ziet als je dronken bent, waar de minister enkele seconden genoeg van had. Kortom, een dag waar iedereen wel iets kon bijleren en de nieuwsgierigen hun job bij de politie konden waarmaken.