VIDEO. Oprit fly-over afgesloten: viertal ongevallen door spekgladde baan Jeroen Desmecht

18 januari 2019

09u13 0 Gent Na een viertal ongevallen op de fly-over heeft de wegpolitie besloten om de oprit tijdelijk af te sluiten. Aanschuiven geblazen dus voor wie Gent wil verlaten.

Het eerst ongeval vond rond 7.00 uur deze ochtend plaats, net voor de splitsing om richting Kortrijk of richting Antwerpen te rijden. Het gaat om vier verschillende ongevallen die kort na elkaar gebeurden. Er vielen geen gewonden. Omdat de baan zo glad is, heeft de politie besloten om de oprit naar de fly-over tijdelijk af te sluiten. “Het is echt een schaatsbaan", zegt de federale politie. “Zeker de rechterrijstrook.”

De strooidiensten zijn ondertussen op komst. “Eens de strooidiensten uitrijden, kunnen de eerste wagens al stilletjes aan volgen. Dan zal het verkeer normaal snel terug op gang komen.”