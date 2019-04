VIDEO. Oliespoor op Gentse Leie: reiger raakt verstrikt in dam Wouter Spillebeen en Jeffrey Dujardin

17 april 2019

10u33 33 Gent Om een spoor van brandstof in te dammen heeft de Brandweer Zone Centrum woensdagmorgen rond 9 uur op drie plaatsen op de Leie in Gent absorberende slangen gelegd. In één van de slangen aan de Gordunakaai kwam echter een reiger met zijn snavel vast te zitten. Een duikersploeg van de brandweer kon hem bevrijden, maar niet vangen.

Het oliespoor werd ontdekt aan de Gordunakaai. De brandweer volgde het spoor tot aan de bron, die vermoedelijk bij de jachthaven van de Gentse Leievaarders te zoeken is. De sluis aan de Ringvaart werd afgesloten en er werden drie absorberende dammen gelegd aan de jachthaven aan de Snepkaai, aan de Gordunakaai en aan de Jan Palfijnbrug.

“Het gaat vermoedelijk om brandstof van een boot”, klinkt het bij de brandweer. “Vroeger spoten we daar detergent op om het op te ruimen, maar dan zinkt de brandstof eigenlijk naar de bodem waar die nog jaren blijft liggen. Dus dat is niet goed voor het water. Nu zullen we de brandstof zo veel mogelijk opzuigen en verdunnen.” De kans dat de brandstof naar het centrum van Gent afdrijft, is nihil omdat er geen stroming op het water staat.

Snavel lossnijden

Hoe lang het nog zal duren eer de Leie terug proper is, is nog niet duidelijk. Pleziervaarders kunnen voorlopig niet passeren. “Ze zeggen dat het gerust twee of drie dagen kan duren, maar wij moeten nog terug naar Brugge varen”, reageert de bestuurder van een plezierboot die vast zit aan de Gordunakaai. “We weten niet wat we nu moeten doen.”

Nadat de brandweer de dam aan de Gordunakaai legde, moest een duikersploeg nog eens terugkeren. Een reiger was namelijk met zijn snavel vast komen te zitten in de netten van de absorberende slang. Onze reporter ter plaatse merkte het dier in de benarde situatie op en belde de hulpdiensten.

Een duiker van de brandeer ging het water in met een mes om het net rond de snavel los te snijden. Maar zodra de vogel bevrijd was, sloeg die met zijn vleugels om zich los te wrikken. Een stukje van het net zat nog vast in de snavel en de vogel is mogelijk gewond. De brandweer wilde hem dus meenemen, maar het dier zwom naar de kade, waar de brandweermannen hem vast probeerden te grijpen.

Uiteindelijk verstopte de reiger zich onder een steiger, waar de brandweermannen er niet meer aan konden. De duiker verloor hem uit het oog. “We hebben gezien dat hij zijn snavel nog open kon doen, ondanks het stukje net”, klinkt het bij de duikersploeg. “Hij kan dus nog eten en zal er voorlopig niet door sterven.” Buurtbewoners die de reiger mogelijk nog opmerken en zien dat hij er slecht aan toe is, kunnen de hulpdiensten nog verwittigen. “Meer kunnen we nu niet doen”, klinkt het bij de brandweer.

We zijn ter plaatse aan de Gordunakaai in Gent voor een oliespoor op de Leie. Het sluis aan de Ringvaart is dicht, pleziervaart kan niet door. We hebben olie absorberende slangen in het water gelegd en volgen de situatie verder op. Brandweerzone Centrum(@ bzcentrum) link