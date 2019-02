VIDEO. Na 8 jaar neuzekesoorlog: verbannen cuberdonverkoper riskeert 6 maanden cel Jeroen Desmecht

14 februari 2019

14u01

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Gent ‘War of the noses’, de strijd tussen de concurrerende cuberdonverkopers op de Gentse Groentemarkt, haalde zelfs de BBC-website. Nu krijgt de neuzekesoorlog ook een gerechtelijk staartje: Carl Demeestere - de verbannen cuberdonverkoper - moest zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor racistische uitspraken tegenover zijn concurrent. Het Openbaar Ministerie vraagt 6 maanden cel - met probatie-voorwaarden- en een effectieve boete van 1.600 euro. De burgerlijke partij eist 2.500 euro schadevergoeding.

Het gaat om een conflict tussen twee verkopers die elk met een karretje “Gentse neuzekes” of cuberdons naast elkaar aan de man brengen. Beide handelaars beweren dat ze de beste snoepjes hebben en zeggen dat de tegenstander op ongeoorloofde wijze klanten afpakt. In 2011 werden er al eens klappen uitgedeeld in de “neuzekesoorlog”, en in 2014 werd de vergunning van de twee verkopers tijdelijk ingetrokken na een vechtpartij.

November 2017, een vlog van twee toeristen over de neuzekesoorlog gaat viraal. In de video noemt Demeestere zijn concurrent Younes Benzaza onder meer ‘een stuk stront met twee schoenen’ en ‘geen mens, maar een beest’. “Dit is geen folklore meer“, reageerde toenmalig burgemeester Daniël Termont (sp.a) op het incident. Bakkerij Himshoot mocht haar vergunning behouden, maar Demeestere werd geweerd van de Groentenmarkt.

Maar daar blijft het dus niet bij. Voor Younes Benzaza was de maat vol: hij diende klacht in tegen Demeestere, en vraagt nu 2.500 euro schadevergoeding. “Het heeft ondertussen lang genoeg geduurd. Al drie jaar lang maakt hij mij openlijk uit voor ‘makak’. Soms lachen omstanders mee, soms steken ze mij een hart onder de riem. Ik probeer professioneel te blijven, maar dit is niet vol te houden.” Zijn advocaat spreekt van “rauwe feiten van racisme”. “Hij wist dat het gefilmd werd, maar deed alles met de bedoeling om reclame te maken en neuzekes te verkopen. Racisme is echter een brug te ver.”

Dertig veroordelingen

Het Openbaar Ministerie sluit zich volledig aan bij de burgerlijke partij, en vervolgt Demeestere via de antiracismewetgeving voor ‘aanzetten tot haat’. “Het begint met ‘onnozele beledigingen’, maar hij gaat steeds verder. Het gaat niet om een alleenstaand feit, dit is duidelijk racisme.”

Het parket vraagt een geldboete van 1.600 euro, en een celstraf van 6 maanden met probatie-uitstel. Onder andere het strafblad van Demeestere speelt een rol in de vordering. Zo heeft de cuberdonverkoper maar liefst 30 veroordelingen (bijna allemaal verkeersovertredingen, red.) op zijn palmares, goed voor zes volle bladzijden. Maar hij komt nog in aanmerking voor probatie-uitstel, als hij zich laat behandelen voor zijn agressieproblematiek en zich niet meer uitlaat over zijn tegenstander.

Excuses

Demeestere zelf gaf zijn fout toe en excuseerde zich donderdagochtend bij zijn concurrent. “We zitten al een hele tijd met een vete, ik reageerde uit woede, maar niet omdat ik een racist ben. Dit is ruimer. Die vloggers kwamen naar mijn kraam voor de neuzekesoorlog, niet voor de neuzekes zelf.”

De advocaat van de verdediging betwist de beschuldigingen niet. “De feiten zijn wat ze zijn. Het filmpje heeft iedereen gezien en mijn cliënt beseft dat zijn uitspraken niet goed te praten zijn. We gaan ze ook niet minimaliseren en hij biedt zijn excuses aan. We beseffen dat hij te ver is gegaan.”

“Maar dit is een verhaal met twee kanten”, zegt de advocaat nog. “Dit is een vete, geen pure haat. Ook mijn cliënt heeft bijvoorbeeld een emmer water over zijn hoofd gekregen.”

Vonnis op 14 maart.