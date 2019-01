VIDEO. Mysterieuze vrouw danst elke zondagvoormiddag op blote voeten in Gentse Sint-Niklaaskerk Dirk Selis

13 januari 2019

18u40 0 Gent Wanneer u op zondag net voor de middag de Gentse Sint-Niklaaskerk bezoekt, wacht u een aangename verassing. Op de tonen van Gregoriaanse gezangen danst een al wat oudere, mysterieuze maar zeer sierlijke vrouw op blote voeten een sacrale dans voor het tabernakel.

Wanneer de vrouw als een hinde door het luchtruim springt, zie je verbaasde toeristen de wenkbrauwen fronsen. Sommige nemen foto’s, anderen gaan erbij zitten en kijken naar de vreemde pirouetten van de blootsvoetse, vreemde vrouw in middeleeuws gewaad. “Ik kom elke zondag eens kijken omdat ik het bijzonder mooi vind, ze danst niet elke zondag maar toch vaak”, vertelt Boudewijn, een al wat oudere Gentenaar die in de buurt van de kerk woont.

Sacrale Dans

Wanneer we op de vrouw afstappen, maken we kennis met Mira Henrike Sievert, een danseres en theologe, afkomstig uit Duitsland. Mira studeerde theologie en filosofie aan de Universiteit van Munchen. Nadien leefde ze vijf jaar in India, waar ze klassieke Indische Kathakdans leerde. Tijdens haar dansopleiding volgde ze een cursus in “Somatic Studies and Laban Movement Analysis” aan de Universiteit van Surrey in Engeland. Mira bestuurt samen met haar partner Christiaan Bekaert een vormingscentrum voor sacrale dans en muziek in Wetteren. “Ik dans op sacrale feesten en vieringen, en geef danslessen en workshops in mijn eigen centrum, alsook in andere centra en scholen. Ik werk graag samen met andere disciplines en met kunstenaars uit verschillende religieuze tradities. Ik dans hier een mooie sacrale solodans, een kunstdans voor Jezus zoals de Indische tempeldans. Kunst en spiritualiteit versmelten met elkaar net voordat de mis begint.”

Niet iedereen kan er mee om

Is dat niet een beetje ongebruikelijk, een vrouw die op haar blote voeten voor het tabernakel danst? Nog niet zo heel lang geleden, zou zoiets heiligschennis zijn. De pastoor van de Sint-Niklaaskerk E.H. Flor Brondeel is echter volledig op de hoogte: “Mira is een van onze medewerkers. Zij doet dat zeer bewust en danst zeer mooi. Het is ook een sacrale dans. Maar ja, niet iedereen kan er even goed mee om.”

Mira’s sacrale dans: elke zondagvoormiddag tussen 11u en 13u in de Sint-Nikolaaskerk in Gent.