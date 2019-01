VIDEO: Mathias De Clercq blijft niet gespaard van boegeroep bij eerste speech voor Gentenaars: “Eer om hier te staan als burgemeester”

Jeffrey Dujardin Sabine Van Damme en Yannick Spiegeleir

13 januari 2019

15u35 2 Gent Hoe ontvangen de Gentenaars hun nieuwe burgemeester Mathias De Clercq? Dat was de hamvraag zondagochtend bij de nieuwjaarsreceptie onder de stadshal. Met gemengde gevoelens zo blijkt. De nieuwe burgervader werd getrakteerd op applaus én boegeroep van de 13.000 aanwezigen.

En of hij er naar had uitgekeken: de inwoners van Gent toespreken als de eerste liberale burgemeester sinds 60 jaar. Mathias stak zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. Toch was het afwachten hoe de Gentenaars zouden reageren op zijn verschijning na het debacle rond het opzijzetten van Christophe Peeters.

350 maskers

Voor de meeste originele reactie tekenden de mannen van Die Verdammte Spielerei. Stefaan De Winter en de zijnen deelden 350 maskers van Christophe Peeters uit in het publiek. “Dit is niet bedoeld als hard protest, maar als ludieke en rebelse actie. Het is onze zelfgemaakte strop”, zegt De Winter. Peeters die zelf aanwezig was, kon de actie wel smaken. Hij slaagde er ook in om een maskertje van zichzelf te bemachtigen. Op vraag van de politie moesten de maskertjes wel op het achterhoofd gedragen worden zodat iedereen herkenbaar bleef. Wie dat niet respecteerde, riskeerde een GAS-boete.

Boegeroep

Dé climax waar iedereen naar uitkeek op de nieuwjaarsreceptie was echter de speech van de kersverse burgervader. Al bij de aankondiging van zijn naam werd er gejouwd, maar de burgervader liet het niet aan zijn hart komen. Voor en na zijn speech maakte hij uitgebreid tijd om in gesprek te gaan met de Gentenaars en om een dansje te doen op de reggaemuziek van The Skyblasters samen met de mannen van Drei Kluite.

Stadsdebatten

Tijdens zijn toespraak wenste de nieuwe burgemeester de Gentenaars een goeie gezondheid en ‘ientje me suiker’. In zijn rede lag de klemtoon op burgerparticipatie. “Wij Gentenaars hebben allemaal ons gedacht en dat is maar goed ook. En de komende jaren zal u veel met ‘dat gedacht’ kunnen doen. Via stadsdebatten en burgerbegrotingen waar de middelen in jouw wijk naartoe gaan. We reiken de hand aan iedereen die mee wil doen aan onze stad. Van eender welke wijk, welke achtergrond of leeftijd, we bouwen samen aan onze stad. Elk op zijn manier.” Op het einde van zijn speech werd Mathias naast het occasionele boegeroep ook getrakteerd op een applaus.

Na afloop hield de nieuwe burgemeester naar eigen zeggen een goed gevoel over aan zijn vuurdoop. “Het is een eer om de Gentenaars hier toe te spreken als burgemeester en indrukwekkend om al dat volk te zien vanop het podium.” Het boegeroep en de maskers van Christophe Peeters deren Mathias niet. “Mensen moeten hun gedacht kunnen zeggen.”

Na de speech van Mathias namen de mannen van ’t Spelleke van Drei Kluite de micro over. Nog één keer weerklonk boegeroep toen Pierke zong over Sami Souguir. De vervanger van Christophe Peeters in het schepencollege was zelf verontschuldigd voor de nieuwjaarsreceptie.