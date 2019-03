VIDEO Leerlingen en begeleiders MPI De Oase nemen film op: “Respecto is onze superheld” Yannick De Spiegeleir

27 maart 2019

18u22 0 Gent Op de school voor buitengewoon onderwijs MPI De Oase vonden woensdag opnames plaats van de nieuwe langspeelfilm ‘Respecto!’. “Het is onze manier om de school in al zijn facetten aan de buitenwereld te tonen”, zegt regisseur Balder Drieghe, die ook actief is als mentor op de school.

Respect is één van de waarden die hoog in het vaandel wordt gedragen binnen de muren van MPI De Oase. Om dat in de verf te zetten riepen de kinderen, het personeel en ouders ‘Respecto’ in het leven. “Onze superheld schittert dit voorjaar op het witte doek”, vertelt Drieghe. “Op 23 mei gaat onze langspeelfilm in avant-première in de Sphinx-Cinema.”

De film vertelt het verhaal van Arne die op weg naar school dagelijks gepest wordt door drie jongens. Op een dag wordt hij geholpen door de Gentse superheld ‘Respecto’. Arne is vastbesloten om de nieuwe Respecto te worden.

Woensdag werd één van de belangrijkste scènes uit de film opgenomen op de school. De kinderen krijgen volop de kans om mee te werken aan het bijzondere project. “Acteren, figureren, dansen, attributen en decors ontwerpen, meewerken achter de schermen enzovoort . Elk kind kan in een veilige omgeving, op eigen tempo, zijn of haar talent ten volle uiten”, legt Drieghe uit.

De film komt tot stand met financiële steun van Lions Club De Pinte Millennium. “Zowel de kostuums, attributen als de soundtracks werden gemaakt door collega’s. Naast de kinderen en begeleiders zijn er ook ouders en grootouders die figureren in de film. Verder is er ook een kleine gastrol voor de Gentse acteur Bob De Moor”, besluit Drieghe.

Alle voorstellingen van Respecto! vinden plaats in Sphinx-cinema. Scholen kunnen ook gaan kijken op aanvraag voor de prijs van 4 euro per kind. Aanvragen is mogelijk via wendy@sphinx-cinema.be.