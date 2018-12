VIDEO: Leden Schild & Vrienden trekken als ‘Zwarte Pieten’ door centrum van Gent Yannick De Spiegeleir

04 december 2018

12u58 3

Enkele maanden na de uitzending van de opmerkelijke Pano-reportage over Schild & Vrienden en hun bezieler Dries Van Langenhove laat de gecontesteerde studentenvereniging opnieuw van zich spreken in een opmerkelijk filmpje op sociale media.

Inspelend op de Pietendiscussie trokken Van Langenhove en zijn medestanders verkleed als Zwarte Pieten door de straten van Gent. “Kerstmarkt moest Winterfeest worden, Pasen moest voorjaarsfeest worden en Zwarte Piet mag vandaag niet eens meer zwart zijn. We moeten tijdelijk niet rekenen op onze politici om tradities in ere te houden. Hier in het prachtige Gent is Zwarte Piet zelfs afgeschaft”, declameert Van Langenhove in het filmpje. Daarmee pikt hij in op de discussie die eerder ontstond tussen staatssecretaris Theo Francken en het Gentse stadsbestuur (lees meer).

Verderop in het filmpje duiken foto’s op van de Schild & Vrienden-leden die als Zwarte Piet snoepjes uitdelen aan studenten, een dakloze, volwassenen en kinderen al dan niet met een andere huidskleur. “Je kan om de 5 jaar gaan stemmen en je dan vanuit de zetel frustreren over het doen en laten van politici, of je kan zélf je handen uit de mouwen steken en onze tradities in ere houden. Ik kies voor dat laatste”, besluit Van Langenhove bij het filmpje dat Schild & Vrienden vandaag lanceerde op haar Facebookpagina.