VIDEO: Kinderen kapen dansvloer Charlatan Yannick De Spiegeleir

26 december 2018

18u35 0 Gent In de Charlatan aan de Vlasmarkt waren kinderen deze namiddag voor één keer de baas. Het kerstfeestje van de Goestedoenders was dit jaar één groot knuffelfeest.

De jonge fuifnummers konden hun beste dansbenen voorzetten tijdens de ‘Knuffelrock-discoparty’, zich laten omtoveren tot een ‘knuffelrockster’ in de make-overhoek of op zoek gaan naar hun KFF (knuffel for life, red.). Tijden de Happy Togethershow konden de kinderen en hun KFF’s wild meedansen op de beats. De opbrengst van de kinderfuif is bestemd voor het goede doel.