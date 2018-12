VIDEO: Jan De Wilde wint veertigste Louis Paul Boonprijs



Jeroen Desmecht

22 december 2018

19u26 1 Gent Vlaams kleinkunstenaar Jan De Wilde heeft zaterdagmiddag de veertigste Louis Paul Boonprijs in ontvangst mogen nemen. De prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de vzw Honest Arts Movement, beter bekend als HAM.

Jan De Wilde, o.a. bekend van nummers als ‘Een vrolijk Lentelied’ en ‘Joke’, draait ondertussen al meer dan een halve eeuw mee in het Vlaamse muzieklandschap. Hij was een grote bron van inspiratie voor onder meer Urbanus, Bart Peeters en Hugo Matthysen.

“Als Bob Dylan de nobelprijs voor de literatuur verdient, dan verdient Jan De Wilde de Louis Paul Boonprijs”, weet HAM-voorzitter Freek Neirynck. Ook advocaat Jef Vermassen sprak vol lof over De Wilde. “We hebben een tijdje allebei in Lede gewoond. Jan en zijn vrouw Lieve waren toen een klankbord voor mij. Intelligente, vriendelijke mensen waar ik vele avonden mee heb doorgebracht”, aldus de meester. “In de rechtbank heb ik twee uur nodig om mijn punt te maken. Een schrijver vertelt zijn verhaal dan weer in 300 bladzijden, Jan De Wilde kan het in 4 strofen.”

“Moest hij in Amerika geboren zijn, dan kon hij schouder aan schouder gaan staan Randy Newman”, zegt Bart Peeters, die ook naar de Zebrastraat afzakte om De Wilde te eren. Zijn goede vriend Hugo Matthysen tekende afwezig door een zware griep, maar schreef een gedicht dat Peeters met veel enthousiasme voordroeg.

HAM werd in 1973 opgericht door verschillende kunstenaars, waaronder Louis Paul Boon zelf. De winnaar krijgt geen prijzengeld, maar een oorkonde en een grote ham.

De vzw bekroont elk jaar een kunstenaar die sociaal-geëngageerde kunst maakt. Iets wat De Wilde nooit heeft geschuwd: onder andere het nummer ‘Joke’ van zijn debuutalbum Zzrrrrôôô (1970), zorgde destijds voor heel wat opschudding bij de meer conservatieve Vlamingen.