VIDEO: Gentse Winterfeesten geopend



Sabine Van Damme

07 december 2018

21u04 0 Gent De komende vier weken baadt het hele centrum van Gent in kerstsfeer. De Gentse Winterfeesten zijn officieel geopend, en dat zal Gent geweten hebben. Vorig jaar lokten de Winterfeesten 3 miljoen bezoekers, dit jaar hopen de organisatoren op nog meer.

Het weer zat niet mee, met bakken regen, maar zodra het droog was liep het meteen vol mensen. De gezelligheid druipt er dan ook af, met lichtjes en kraampjes en kerstmuziek overal. Ook voor dit weekend wordt slecht weer voorspeld, dus houden de organisatoren hun hart vast. “We kunnen alleen maar hopen dat het zoveel mogelijk droog blijft”, zegt Quinten Goekint.

De Gentse Winterfeesten zien er anders uit dan vorig jaar. Vooral het Veerleplein is helemaal anders ingericht. Vorig jaar waren de foodtrucks daar een doorn in het oog van de lokale horeca, dit jaar werd in overleg met hen een ander concept uitgedacht. Vooral de antieke molen, een authentieke carrousel, valt daarbij op. De overgang via de Vleeshuisbrug en de Groentenmarkt blijft een hiaat in de feestenzone. Het is er donker, en er valt niks te beleven. “Op de Groentenmarkt mogen we niks zetten”, zegt Goekint. “De verlichting trekken we wel door voor zover dat mogelijk is, met de bedoeling toch wat continuïteit te creëren.”

Maar het kloppend hart van de Gentse Winterfeesten blijft toch de kern van de Korenmarkt door Klein Turkije, over het Braunplein tot op het Sint-Baafsplein. “155 kraampjes hebben we dit jaar, en we hebben bewust voor wat meer openheid gezorgd. Dat zie je onder meer op de Botermarkt aan de cafeetjes, en op het Gouden Leeuwplein aan de Donkersteeg. We hebben ook voor speciale vuilnisbakken gezorgd, die op zonne-energie werken en het vuilnis samenpersen. Zo kan er meer in, en blijft alles netjes.”

Ook de ijspiste ziet er helemaal anders uit. Door de tent met schaatsen parallel met de green te plaatsen, is de ijspiste helemaal uit de wind gezet. Zo kan het ijs niet smelten als het teveel waait. De trage en de kinderpiste liggen nu wel niet meer onder de Stadshal. Door de stortbui gisteren stond dat stuk even helemaal onder water. Gelukkig loste dat zichzelf snel op. Ook voor kinderen is er veel meer te doen, nu. De Sint-Niklaaskerk is hun hotspot, compleet met een escape room waarin ze hun ouders mogen opsluiten.

En dan is er nog de Moose Bar, één van de bars op de Winterfeesten, een concept dat al 6 jaar wordt gebruikt. Vorige maand opende ook in de Overpoortstraat een Moose Bar, een permanente dan, met eenzelfde après-ski-concept. En de uitbaters daarvan vinden nu dat de bar op de Winterfeesten een andere naam moet krijgen. Ze spanden zelfs een rechtszaak aan, en eisen 5.000 euro dwangsom per dag dat de Moose Bar op de Winterfeesten onder die naam opent. “Onzin”, vindt Quinten Goekint. “Onze bar staat hier al 6 jaar met die naam en dat concept. Er zijn overal in het land Moose Bars. We hebben een repliek in de rechtbank ingediend, en zien wel wat de uitspraak wordt. Maar we maken ons geen zorgen.”