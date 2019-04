VIDEO. Gentse leerkracht houdt leerlingen bij de les met videogames: “Het verhoogt hun motivatie” Yannick De Spiegeleir

05 april 2019

15u11 0 Gent Een wiskundig vraagstuk oplossen of de taalkloof met anderstalige leerlingen overbruggen via een Nintendospelletje? Leerkracht Lander Van der Biest (29) van de Gentse Sint-Salvatorschool experimenteert met videogames in de klas. “Omdat games aansluiten bij hun leefwereld ligt de motivatie van de leerlingen vaak hoger dan in een gewone les.”

De kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen gaat erop achteruit, zo bleek begin deze week andermaal uit een onderzoek van de KU Leuven. Zowel qua leesvaardigheid als op vlak van wiskunde en wetenschappen scoren leerlingen steeds slechter. Volgens de Gentse leerkracht Lander Van der Biest kunnen games een deel van de oplossing bieden.

Nintendo Labo

Van der Biest, zelf een fervent gamer, maakt onder meer gebruik van het pakket ‘Nintendo Labo’ van de Japanse spelletjesreus. Het zesde leerjaar van de Sint-Salvatorschool is de eerste Vlaamse klas die gebruikmaakt van de toepassing. Leerlingen gaan met een kartonnen bouwpakket aan de slag en kunnen door middel van een spelconsole bijvoorbeeld een vliegtuig besturen. “Met Nintendo Labo kun je op een creatieve manier aan de slag met games voor de Nintendo Switch door samen te bouwen, samen te spelen en ook samen te ontdekken”, zegt Bianca Stirnweis, pr-manager van Nintendo Benelux.

Het is ook een handige manier om anderstalige leerlingen iets bij te brengen Leerkracht Lander Van der Biest

Ook voor rekenoefeningen durft Van der Biest een spelconsole inzetten. “Ik merk dat de leerlingen gemotiveerd zijn omdat games dicht bij hun leefwereld liggen. Het is ook een handige manier om anderstalige leerlingen, ik heb er momenteel drie in de klas, iets bij te brengen.” Om het gebruik van games in het onderwijs te stimuleren, richtte Van der Biest de website gamekunde.be op. Daar kunnen leerlingen, andere leerkrachten, maar ook ouders zich verdiepen in educatieve en verantwoorde games.

De leerlingen bevestigen het enthousiasme van hun leerkracht. Acelya (12), Asya (11), Sudenaz (12), Bennur (11) en Falis (11) zijn als eersten klaar met het bouwen van hun vliegtuigknuppel die ze gebruiken om het toestel op het scherm van de Nintendo Switch aan te sturen. “Dit is veel leuker dan een gewone les. We mogen zelf bouwen in plaats van naar het bord te staren. Het is veel gemakkelijker om aandachtig te blijven”, vertellen de meisjes. Ook de jongens van de klas zijn vlijtig aan de slag. “Het is fijn om met onze handen te werken. We kijken altijd uit naar deze les”, zeggen Yassin (13), Kristian (13), Mehmet (11) en Gurkan (13).

En wat dan met de recente kritiek van Bart De Wever die waarschuwt voor ‘pretpedagogie’: het feit dat alles tegenwoordig leuk moet zijn in het onderwijs? “Enkel spelletjes die de leerlingen effectief kunnen helpen om de eindtermen te bereiken, komen hier in de klas. Ook om sociale en emotionele doelen te bereiken, zoals in groep werken, kunnen videospelletjes een handig hulpmiddel zijn.”

Handige tool

Pedagoog Pedro De Bruyckere, verbonden aan de Arteveldehogeschool, aanziet games niet als de heilige graal van het onderwijs. Noch wil hij ze catalogeren onder de noemer ‘pretpedagogie’. “Hét wondermiddel bestaat sowieso niet binnen een onderwijscontext. Games kunnen wel één van de vele handige tools zijn om leerlingen iets bij te brengen, maar ze moeten dan wel gericht ingezet worden. Ze zijn een middel, geen doel op zich. Dat de motivatie van leerlingen hoger ligt als ze gamen is niet voldoende. Ze moeten ook effectief een meerwaarde bieden om iets bij te leren.”