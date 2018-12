VIDEO: Gentse Gevangenen zamelen 2.657 euro in voor de Warmste Week: “Hier gebeuren ook goede dingen” Jeroen Desmecht

20 december 2018

14u27 2 Gent Ook in de gevangenis van Gent zijn ze de voorbije weken druk in de weer geweest voor de Warmste Week. Van zaterdag tot maandag vond er ‘s avonds op de Nieuwewandeling een kerstmarkt plaats, georganiseerd voor en door de gedetineerden. De opbrengst van 2.657 euro gaat ook dit jaar naar Perliespillows, een vzw die knuffels maakt voor kinderen met een levensbedreigende ziekte.

Het is ondertussen het tweede jaar op rij dat de gevangenen kiezen voor de vzw van Lieze Van Elst (21). De Gentse studente maakt knuffels voor kinderen die aan een levensbedreigende ziekte lijden. Lieze kwam op het idee nadat ze op 18-jarige leeftijd zelf een vriendin verloor aan een ziekte. “We wouden een lokaal goed doel steunen, zodat onze bijdrage ook een verschil kan maken”, weet één van de gedetineerden. “Daarbovenop zet Lieze zich in voor kinderen. Dat sprak ons meteen aan: een groot deel van de gedetineerden heeft kinderen. Met zo’n goed doel krijg je makkelijker mensen aan boord.”

Het initiatief voor de actie komt van de gedetineerden zelf. “We hebben in de gevangenis een gedetineerdenoverleg, zeg maar een soort raad waar de gevangenen in zetelen”, zegt gevangenisdirecteur Koen Lambrecht. “Vorig jaar hebben ze een filmavond georganiseerd, dit jaar wouden ze iets groter op poten zetten.”

Het resultaat was de ‘winterwandeling’, een kerstmarkt die verspreid over drie avonden plaatsvond. Zo’n 270 gedetineerden kwamen samen met het personeel een kijkje nemen naar de verschillende kraampjes. Op het menu stonden onder andere hotdogs, hamburgers, warme chocomelk en natuurlijk ook de nodige portie kerstmuziek. “We zagen vorig jaar hoe het er in Wachtebeke aan toe ging. Die sfeer wouden we nu naar hier halen”, zegt één van de gedetineerden.

Lieze is alvast in haar nopjes met het initiatief. Ze was kwam zelf ook twee avonden meevieren. “Ik ben één avond geweest met mijn papa en één avond met mijn broer. Het was echt mooi om te zien wat ze hier hebben klaargespeeld.”

Maar ook voor de gedetineerden deed de winterwandeling veel deugd. Zo mochten ze voor het eerst sinds hun opsluiting op de buitenplaats na zonsondergang. “We mogen per dag twee uur buiten in de voor-of namiddag. Enkel in de zomer mogen we ‘ook s avonds buiten komen, maar nooit als het donker is. Dit was de eerste keer in zeven jaar tijd dat ik in het donker in de buitenlucht stond. En dan met al die lichtjes, dat doet wat met je. We zitten hier voor een reden: we hebben allemaal slechte dingen gedaan. Maar ook hier gebeuren goede dingen.”