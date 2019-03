Video: Gentse Anneketrien zong fantastisch Sabine Van Damme

14 maart 2019

15 jaar oud is ze, de Gentse Anneketrien Van Wassenhove die in Dubai woont. Vandaag zong ze er de openingssolo op de Special Olympic World Games in Abu Dhabi. En dat deed ze fantastisch. Oordeel zelf:

Anneketrien zingt al sinds ze een kleuter is, en krijgt les van een Poolse sinds ze een jaar of zes oud is. Intussen leerde ze ook piano, gitaar, basgitaar en elektrische gitaar spelen. Het jonge talent werd gevraagd om openingssolo op de Special Olympic World Games in Abu Dhabi te zingen, voor 50.000 mensen. Stress had ze zeker, maar dat was er niet aan te horen.