VIDEO. “Gaan met die banaan”, studenten krijgen op speelse manier tips om hun mentale weerbaarheid te trainen Jeroen Desmecht en Sam Ooghe

21 maart 2019

14u55 0 Gent Met behulp van bananen willen studentenpsychologen Annelies Debever (37) en Isolde Roose (39) vandaag de studenten van de Odisee- en KU-Leuven technologiecampus enkele tips meegeven om hun mentale veerkracht te trainen. “Ga ervoor’, is de tip die ze dit semester in de kijker zetten. Voor de gelegenheid speels vertaald naar ‘gaan met die banaan’.

Voor de campagne ‘Fit in je hoofd, goed in je vel' zet het duo elk semester één tip in de kijker. “Bedoeling is dat we studenten helpen om hun mentale veerkracht te trainen”, klinkt het. “Met deze acties proberen we als studentenpsychologen onze zichtbaarheid te vergroten én de drempel naar een consultatie te verlagen.”

Het is ondertussen de zevende keer dat de school een tip in de belangstelling zet. In 2017 leverde het de campus nog een prijs op van Logo Gezond+: een organisatie die lokale besturen, scholen en verenigingen uitdaagt om werk te maken van geestelijke gezondheid. De studenten kregen vandaag een gratis banaan, en werden uitgedaagd om ‘de aap uit te hangen’. Er waren ook tickets voor Planckendael te winnen met een wedstrijd in een springkasteel. “Alles om in het thema van bananen en apen te blijven", besluit het duo.