VIDEO. Fietsster raakt gewond aan been bij aanrijding aan Dampoort Jeffrey Dujardin en Sabine Van Damme

02 april 2019

21u00 0 Gent Aan de Gentse Dampoort is dinsdagavond rond 20 uur een oudere fietsster aangereden. De vrouw raakte gewond aan haar been.

Een witte BMW X6 kwam uit de richting van het ronde punt aan de Dampoort en reed richting de Land van Waaslaan (N70). Aan het zebrapad aan de Land van Waaslaan liep het fout af. De bestuurder reed een fietsster aan die aan het oversteken was op het fietspad. De omstandigheden rond het ongeval worden onderzocht. De oudere vrouw werd met verwondingen aan het been overgebracht naar het ziekenhuis. De rijstrook richting Pilorijnstraat was deels versperd.