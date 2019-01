VIDEO: Directie en leerkrachten Atheneum Gentbrugge samen met leerlingen naar Brussel voor ‘Youth for Climate’-actie: “Eenmalig initiatief om engagement voor klimaat te steunen” Yannick De Spiegeleir

17 januari 2019

11u14 0 Gent Honderden Gentse scholieren namen deze ochtend de trein naar Brussel om zich aan te sluiten bij de wekelijkse ‘spijbelactie voor het klimaat’. Opmerkelijk: de leerlingen van het Atheneum Gentbrugge waren vergezeld van hun directie en leerkrachten. “Dit is een eenmalige uitstap. Daarna zetten we het engagement voort binnen de schoolmuren”, zegt directrice Sofie Vercoutere.

Het personeel van de NMBS en Securail hadden deze ochtend de handen vol om het spoorverkeer van Gent naar Brussel in goede banen te leiden. Honderden leerlingen stonden op het perron klaar om de trein te nemen naar ‘Youth for the Climate’. De treinstellen zaten bij het vertrek richting Brussel propvol.

Bij het Atheneum van Gentbrugge maakten ze er zelf een schooluitstap van met de tweede en derde graad. “Acties die buiten het schoolgebeuren vallen, moeten ook buiten de schooluren plaatsvinden. Langs de ene kant zijn we blij om te zien dat onze leerlingen zo bekommerd zijn om het klimaat, langs de andere kant kunnen we niet tolereren dat er wordt gespijbeld. Zelfs voor een nobel doel als het klimaat blijven de regels en afspraken rond onrechtmatige afwezigheid van toepassing op onze school. Toch wilden we op een positieve manier aan de slag gaan met het grote engagement van de leerlingen. In samenspraak met het leerkrachtenteam zijn we op zoek gegaan naar een alternatief om leerlingen blijvend te motiveren om zich in te zetten voor het klimaat”, zegt directrice Sofie Vercoutere. “Dit is een eenmalig initiatief met duidelijke afspraken en onder duidelijke voorwaarden.”

Vanaf volgende week worden spijbelacties door de school niet meer getolereerd. “Dan gaan we binnen de schoolmuren verder aan de slag met klimaat als maatschappelijk thema. We hebben al een project lopen rond duurzame voeding en starten ook een klimaatgroep op waarin leerlingen zich kunnen engageren om klimaatmaatregelen op schoolniveau uit te werken. Tenslotte moedigen we leerlingen en ouders ook aan om deel te nemen aan de nieuwe klimaatmars op zondag 27 januari. Zelf zal ik ook opnieuw aanwezig zijn”, zegt directrice Sofie Vercoutere.

De scholieren konden het initiatief van hun directie wel smaken. “Vorige week hebben we niet deelgenomen aan de actie, maar dat we doen we vandaag wel omdat de school er zich ook eenmalig achter schaart”, zeggen Milla Slangen en Geike Vanneste van het Atheneum Gentbrugge. Ook leerlingen van het Atheneum Wispelberg kunnen zich vinden in de aanpak van hun buren uit Gentbrugge. “Volgens onze school zijn we vandaag zelf onwettig afwezig omdat we deelnemen aan Youth for the Climate. Tof dat ze bij Atheneum Gentbrugge allemaal samen gaan”, zegt Noël Sergeant (17).