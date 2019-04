VIDEO. Burgemeester Mathias De Clercq mengt zich in spelletje ‘levend tafelvoetbal’ Yannick De Spiegeleir

21u23 0 Gent Dat hun burgemeester een begenadigd tafelvoetballer is, wisten de meeste Gentenaars al. Maar zaterdag toonde Mathias De Clercq (Open Vld) dat hij ook in een ‘levend tafelvoetbalspel’ zijn mannetje kan staan.

Op vraag van studenten van Howest die de ‘kickercup’ organiseerden, nam de burgervader deel aan een partijtje. “Ik heb vroeger ook nog veldvoetbal gespeeld, maar ‘levende kicker’ is wel nieuw voor mij”, lacht De Clercq, die zich in het aanvallende compartiment van zijn team doeltreffend toonde. Al toonde hij zich ook van zijn sportiefste kant toen hij na een goal de hand reikte aan de doelman van de tegenpartij die gevallen was. Binnenkort laat de burgemeester zich opnieuw van zijn sportiefste kant zien. “Ik loop wekelijks zes kilometer als voorbereiding op de Stadsloop”, klinkt het.