VIDEO. Bestuurder gearresteerd nadat hij wapen bovenhaalt aan stakerspost Meulestedebrug Gent Jeffrey Dujardin

14 december 2018

15u31 3 Gent Naar aanleiding van de nationale stakingsdag hadden de dokwerkers al aangekondigd de Meulestedebrug in Gent te blokkeren. Dat zorgde voor wat frustratie, zoveel zelfs dat één chauffeur een blokkade omver reed, en de stakende arbeiders bedreigde met een wapen.

Aan de stakerspost bij de Meulestedebrug in Gent liep het deze voormiddag toch even uit de hand. Een gefrustreerde chauffeur reed daar eerst een blokkade omver. Toen de chauffeur tot stilstand kwam en zijn raam liet zakken, gingen de stakende arbeiders richting de man. De chauffeur bedreigde de arbeiders met een wapen, waarbij één van hen duidelijk zegt: “Hij heeft een blaffer.”

De man kon iets verder tegengehouden worden door de politie. Hij had meerdere wapens in zijn auto liggen, of die al dan niet echt waren, is nog onduidelijk. Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart. “De man is gearresteerd en wordt momenteel ondervraagd”, klinkt het bij het parket.



De bestuurder reed rond in een bestelwagen van Anticimex, een bedrijf gespecialiseerd in ongediertebestrijding, uit Roeselare. De zaakvoerder was al op de hoogte van de feiten. “Het ging hier snel rond natuurlijk onder de collega’s. We hebben hem al proberen bereiken, maar het lukt ons niet. Ons bedrijf staat voor kwaliteit en veiligheid, we wachten de resultaten van het verhoor af en indien nodig zullen we interne maatregelen nemen.”