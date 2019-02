VIDEO. ‘Bal Pedal’ in Gentse Vooruit: Schlagermuziek, bier en wielrennen Jeffrey Dujardin

27 februari 2019

22u59 0 Gent De enthousiastelingen op de fiets werden woensdagavond getrakteerd op bier, schlagermuziek en een potje sprinten. De grote gast van de avond: Bradley Wiggins, die het klassieke seizoen en ‘Bal Pedal’ letterlijk op trapte.

Tegenover Bradley Wiggins zaten schepen van Sport Sofie Bracke en onze burgemeester Mathias De Clercq klaar voor een rondje te racen op de rollen. 166 meter tot aan de finish. “Ik doe dit niet”, grapte Wiggins. “Ik ben op pensioen.” Bij de vraag of hij de burgemeester als een potentiële concurrent zag, antwoordde hij: “Hij ziet er 17 jaar uit, jong en gezond.” Het bleek toch ietwat correct te zijn. Wiggins won de 166 meter, met 10,38 seconden, De Clercq kwam over de finish op 10,65 seconden en de schepen haalde op een goede 13,82 seconden.

Daarna was het aan de Gentenaars om zich te bewijzen, wielerploegjes van vier streden voor eeuwige roem op de rollen en daarnaast gingen solisten alleen de uitdaging aan tijdens de individuele tijdrit. De grote prijs? “Een magnum fles champagne van de Lidl, en daarnaast vallen er ook Kwaremont flessen en glazen te winnen”, aldus de mannen van DJ Mano Sport. De mannen brachten verslag uit op geheel eigen wijze, altijd grappig en vinnig. En met de typische wielercommentator-stem. De teams hadden er duidelijk zin in, er werd een pintje gedronken om de avond te starten, dan even warm fietsen en volle bak gaan op de rollen. Erna werd dan afgekoeld met een pintje. Het bleek een spannende wedstrijd te worden, soms lag het verschil amper op enkele honderdsten van seconden.

De avond werd afgesloten met een flitsend wielerfeest, met DJ-sets van Shizzle Le Sauvage, Deejay Mister T. en Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob. De aanwezigen in strakke wielerbroekjes lieten zich eens goed gaan, om erna met de fiets naar huis te gaan.