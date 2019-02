Video: ArcelorMittal smelt niet-vergunde wapens om tot staalplaten Wouter Spillebeen

20 februari 2019

16u26 2 Gent Staalgigant ArcelorMittal in de Gentse haven is verantwoordelijk voor de vernietiging van verbeurdverklaarde en in beslag genomen vuurwapens. Dat betekent dat ze dinsdag en woensdag ook de 12.552 vuurwapens hebben omgesmolten die na de amnestieperiode voor niet-vergunde wapens vernietigd moesten worden. “Deze slabs metaal gaan naar de bouwsector”, weet het bedrijf.

Zo’n twee keer per jaar vernietigt ArcelorMittal ongeveer 10.000 verbeurdverklaarde wapens van over heel België. Dat gaat van revolvers en jachtwapens tot automatische aanvalsgeweren en samoeraizwaarden. Nu de amnestieperiode voor niet-vergunde wapens voorbij is, stonden ze ook in voor het omsmelten van de 12.552 vuurwapens die eigenaars inleverden.

Tijdens de amnestieperiode dienden 15.600 eigenaars aangiftes in, waarvan elke aangifte telt voor een wapen of een hoeveelheid munitie of laders. Het totale aantal aangiftes staat op 37.500 in heel België. In Gent werden 97 wapens ingeleverd. De munitie, goed voor ongeveer 5,7 ton, werd vernietigd door ontmijningsdienst DOVO. De wapens gingen bij ArcelorMittal de smeltoven in. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) brachten een bezoek aan de staalfabriek om het gebeuren te aanschouwen.

Groot succes

Net als ander schroot worden de wapens verhit tot een temperatuur van 1700 graden Celcius. Het vloeibare staal wordt in platen, zogenaamde slabs, gegoten en rond spoelen gewonden. Die spoelen gaan bijvoorbeeld naar de bouwsector of de auto-industrie. Ook de houten kolven gaan mee in de smeltkroes, maar door de extreme temperatuur gaan die in gasvorm uit het metaal en blijft er niets van over in het eindresultaat. “Deze specifieke slabs gaan naar een bedrijf dat gebouwen maakt uit staal”, klinkt het bij ArcelorMittal. “Maar de slabs zouden net zo goed naar eender welke andere klant kunnen gaan. Het staal van de wapens is even kwalitatief als anders staal. Naar de wens van de klant worden er bepaalde stoffen aan toegevoegd.”

Het proces is zeer ecologisch omdat staal 100 procent recycleerbaar is, volgens CEO van ArcelorMittal Belgium Manfred Van Vlierberghe. “Meer dan 15 procent van ons eindproduct bestaat uit gerecycleerd schroot”, duidt hij. “Het staal dat bij ons geproduceerd wordt is ongeveer twintig procent milieuvriendelijker dan elders in Europa.”

Minister Geens noemt de amnestieperiode alvast een groot succes. “Na de eerste amnestieperiode was het niet gelukt om alle illegale wapens uit de handen van burgers te halen. Met de tweede amnestieperiode staan we weer een stap dichter. Een derde periode komt er niet. Het was de laatste kans. Vanaf nu treden we streng op tegen wie nog een niet-vergund wapen heeft.