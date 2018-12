VIDEO: Ambuteam Aalter-Gent investeert 285.000 euro in 5 nieuwe wagens Jeroen Desmecht

22 december 2018

13u01 5 Gent De oude dienstwagens van ambuteam Aalter-Gent zijn deze maand vervangen door 5 gloednieuwe exemplaren. Eigenaars Kristof (45) en Nicole (51) investeerden zo’n 285.000 euro in het wagenpark van de zaak.

“We hebben als enige in België een ziekenwagen die specifiek is uitgerust voor transport van gedetineerden en psychiatrische patiënten”, zegt Kristof Standaert van Ambuteam Aalter-Gent. ‘De wagen is uitgerust met beveiligd glas. Daarbovenop is het compartiment waar de chauffeur zit afgesloten van de rest van de wagen.”

Een andere grote investering is de klinimobiel, een ambulance die speciaal is ingericht voor intensief transport tussen verschillende ziekenhuizen. “Tijdens de rit kunnen de patiënten gemonitord en beademd worden. Zo kunnen tijdens de verplaatsing de nodige zorgen aangeboden worden.”

Verder zijn twee van de overige drie ambulances uitgerust met een speciale lift voor rolstoelgebruikers. “Wij nemen vooral transport van en naar het ziekenhuis op onze rekening. Wagens met een lift en vergrendelingssysteem voor rolstoelen, zijn dan ook een must.”

Kristof en zijn team werken voor zowat alle ziekenhuizen in Gentse. Sinds het voorjaar werken ze vanuit Zwijnaarde. Daarvoor was de zaak in Aalter gevestigd. “Momenteel zijn we met 8 vaste werknemers, maar er staan nog twee vacatures open”, zegt Kristof. “In het weekend hebben we ook nog een vijftal vrijwilligers.”