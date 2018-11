VIDEO: 500 Gentenaars herdenken einde WO I met fakkeltocht Yannick De Spiegeleir

11 november 2018

14u23 0 Gent Het was een indrukwekkend zicht zaterdagavond. Meer dan 500 Gentenaars stapten zaterdagavond met een toorts door het centrum van de stad om 100 jaar Wapenstilstand te herdenken.

Met het initiatief wou de stad Gent tonen dat grootste herdenkingen van het einde van de Eerste Wereldoorlog niet enkel zijn weggelegd voor de Westhoek. Dat deden ze met de medewerking van de Koninklijke Gentse Politieharmonie die op het Acht Mei Plein aan het Zuidpark de Last Post blies en de Gentse oud-strijdersverenigingen die voorop liepen in de stoet. Schepen Sofie Bracke luidde vlak voor de start van de optocht haar tevredenheid uit over de talrijke opkomst. “We hadden gehoopt op een indrukwekkend signaal voor de vrede en dat is er vandaag ook gekomen.”

Zowel jonge als oude Gentenaars namen deel aan de fakkeltocht. Karim Zahidi en zijn zoontje Misja (6) waren samen van de partij. “De Eerste Wereldoorlog ligt intussen al honderd jaar achter ons, maar ook vandaag zijn er nog steeds gewapende conflicten. Voor ons is het belangrijk om een signaal dat er overal vrede moet komen.”

Godelieve De Meyer (84) verblijft in woonzorgcentrum Privilige in de Bagattenstraat, maar haar rolstoel hield haar niet weg van de optocht. “Mama heeft tijdens de oorlog nog in een schuilkelder gezeten als er bombardementen dreigden. Ze heeft me heel wat verhalen over de oorlog verteld. Bijvoorbeeld dat er een handdoek op de draad werd gehangen als er gevaar dreigde”, vertelt Lieve.

Onderweg werden de deelnemers begeleidt door liedjes van het kinderkoor Klimop aan de Kalandeberg en op de hoek van Mageleinestraat stonden trommelaars opgesteld.