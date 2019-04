VIDEO: 50 havenarbeiders voeren actie tegen schijnzelfstandigheid in Gentse Haven: “Ze nemen onze boterham af” Yannick De Spiegeleir

10 april 2019

17u18 0 Gent Aan de rotonde aan de Pauwstraat hebben een vijftigtal dokwerkers deze namiddag spontaan actie gevoerd tegen de tewerkstelling van zelfstandigen en schijnzelfstandigen in de Gentse Haven. “Volgens de wet mogen enkel erkende dokwerkers laden en lossen in de haven, maar die regel wordt steeds meer met de voeten getreden”, zegt Nick Van Mieghem.

Rond 15uur verzamelden de dokwerkers aan de Rigakaai om naar de nabijgelegen rotonde te trekken voor een vreedzame actie, die ondersteund werd door syndicale vertegenwoordigers van vakbonden ACV Transcom en BTB-ABVV, ook Johan Deckmyn (Vlaams Belang) was aanwezig. ‘Handen af van de Wet Major’, ‘N-VA, liberaal. Dieven zijn het allemaal’ waren enkele van de slogans die deze namiddag gescandeerd werden. Volgens de wet Major mogen enkel erkende havenarbeiders in de havengebieden arbeid verrichten.

De Gentse dokwerkers zien echter met lede ogen aan hoe steeds meer ‘zelfstandige’ arbeidskrachten tewerkgesteld worden. Ze vragen een strengere controle op de wetgeving. “Ze nemen niet enkel onze boterham af. Het zorgt ook voor onveilige omstandigheden. Zo was er onlangs nog een incident met zo’n buitenlandse schijnzelfstandige die op een grijparm van een kraan stond. Die mannen nemen het niet nauw met de veiligheidsvoorschriften of kennen ze zelfs vaak gewoon niet. Het verbaast ons eigenlijk dat er nog geen doden gevallen zijn”, zegt havenarbeider Kurt Beke.

Volgens Van Mieghem moet paal en perk gesteld worden aan de sociale dumpingprijzen waarmee buitenlandse werkkrachten en ‘papierlozen’ tewerkgesteld worden. “Tal van bedrijven werken vandaag al zonder erkende dokwerkers. Het is hoog tijd dat we in opstand komen tegen de schijnzelfstandigheid. Een 80-jarige vakbondsman, die bij het protest in 1973 aanwezig was, liet me weten dat hij trots is op onze actie vandaag. Om gezondheidsredenen kon hij er jammer genoeg niet bij zijn.”

Ook bij CEPG, de koepelorganisatie voor werkgevers in de haven Gent een beroep doen op havenarbeiders, waren ze op de hoogte van de actie. Het probleem aanpakken is echter een heikele kwestie weet algemeen directeur Peter Heyde. “Ook als werkgeversorganisatie zitten we verveeld met deze situatie. Er zijn hiaten in de wetgeving die het mogelijk maken om de wet Major te omzeilen.” De wetgeving aanpassen blijkt geen makkelijke zaak, want in het verleden kwam het juridisch kader al in het vizier van de Europese Unie.

“Bedrijven die al lang verankerd zijn in de haven doen sowieso een beroep op erkende havenarbeiders, maar een aantal nieuwe spelers kiest voor een andere weg. Op vlak van schijnzelfstandigheid zou de verantwoordelijke inspectie wel het aantal controles kunnen opvoeren”, stelt Heyde.