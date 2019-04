VIDEO. 200 ‘roze’ buurtbewoners protesteren tegen gedeeltelijke sluiting Rozebroeken Yannick De Spiegeleir

05 april 2019

17u01 0 Gent Een ‘roze’ massa van 200 buurtbewoners en sympathisanten verzamelde deze avond aan de speeltuin van de Rozebroeken. Ze voerden een ludiek protest tegen de sluiting tegen de buitenaccommodatie van het sportcomplex.

Tweehonderd roze rokjes en broeken verzamelden aan de achterkant van zwembad Rozebroeken. Vooraf was de nadruk gelegd op een rustige en serene actie en in dat opzet slaagde de buurt ook. Zo werd het gebeuren afgesloten met de klassieker ‘vrolijke vrienden’.

Er waren enkele opvallende verschijningen aanwezig zoals Lieve Willems die met een bordje pleitte voor ‘oplossingsgerichte badeendjes’ voor de ‘buur’, bezoekers en voor Lago (de uitbater van het zwembadcomplex, red.). “Samen kunnen we veel. We protesteren hier vandaag ludiek tegen de absurditeit van de bureaucratie. Binnen een steeds verder gepolariseerde maatschappij, fouten in gewestplannen moeten ondergeschikt zijn aan de samenhang tussen mensen.” Melina haalde haar rolschaatsen van stal. “Ik kwam hier geregeld op het terras zitten of wandelen. Mijn hondje mag ik niet mee binnen nemen. Ik hou van de rust hier heerst en hoop dat de situatie snel terug de oude wordt.”

Gijs Verstraeten nam het woord namens het actiecomité #rozeactiebroek. “We hadden niet verwacht dat er zoveel mensen op onze oproep zouden reageren. Het toont hoe geraakt we allemaal zijn door het vonnis dat er mogelijk voor zorgt dat de buitenaccommodatie van de Rozebroeken mogelijk moeten verdwijnen. We willen hier vandaag geen schuldige aanwijzen, maar willen een signaal geven dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen. Zeker nu het beter weer wordt. Er is in Sint-Amandsberg niet veel horeca die kan overleven, dus is het net belangrijk dat dit soort gelegenheden blijven bestaan. We kijken vooral richting de stad en commerciële partners om oplossing te vinden. Zelf hebben we niet meteen plannen om een procedure aan te spannen. We willen gewoon een signaal uitsturen en blijven acties voeren. Zo verzamelen we hier volgende week opnieuw voor een paasbrunch.”

Donderdagavond maakte het stadsbestuur op een gemeenteraadscommissie bekend dat ze de komende dagen een deal hoopt te sluiten met de klager in het dossier rond het zwembad. “De advocaten praten vertrouwelijk met elkaar. We vermoeden dat de klager via de rechtbank iets heeft verkregen dat verder ging dan hij zelf wou”, zegt schepen Sofie Bracke (Open Vld). Volgens schepen Filip Watteeuw (Groen) zijn de juristen van de stad zeker dat ze in beroep kunnen winnen.

Op de protestactie tekenden ook enkele lokale politici present zoals Tom De Meester (PVDA), Joris Vandenbroucke (sp.a) en Sven Taeldeman (sp.a). Die laatste is als buurtbewoner al jaren nauw betrokken bij de Rozebroeken. “ De buurt vraagt op heel korte termijn, de paasvakantie begint, een oplossing, vanuit het algemeen belang”, klinkt het.

