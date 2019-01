VIDEO. 2.000 lagere

schoolkinderen voeren actie onder stadshal voor klimaat: "Protesteren voor onze toekomst" Yannick De Spiegeleir

24 januari 2019

15u14 8 Gent “Wij willen ook een toekomst voor onszelf en onze kinderen.” Met die boodschap gaven 2.000 leerlingen uit de Gentse lagere scholen donderdagnamiddag een krachtig signaal onder de Stadshal.

Ze moest zichzelf even in de ogen wrijven toen ze de massa kinderen aanschouwde. Juf Lien Rondou van het vijfde en zesde leerjaar van De Oogappel lanceerde vorige week een oproep naar alle Gentse basisscholen om deel te nemen aan een klimaatbetoging in de stad.

Uit veiligheidsoverwegingen gaf de stad geen toestemming voor een mars door het stadscentrum, een actie onder de Stadshal mocht wel. Dat kon de kinderen niet deren. Uit alle uithoeken en wijken van Gent kwamen ze met spandoeken en slogans opdagen om voor hun toekomst te betogen.

Met meer dan 2.000 waren ze, maar wie alleen op het lawaai afging dacht eerder aan 5.000 leerlingen. “Op onze school zijn we al lang begaan met het klimaat", zegt Lien Rondou. “Heel wat ouders en kinderen gingen ook naar de eerste klimaatbetoging in Brussel. Omdat de wekelijkse acties in Brussel vooral gericht zijn op jongeren uit het middelbaar onderwijs vonden we het belangrijk dat ook de lagereschoolkinderen zich konden laten horen in het debat. Daarom hebben we een oproep gelanceerd op Facebook. Al had ik bij de opstart van onze actie niet durven dromen dat er zoveel kinderen zouden komen opdagen.”

De leerlingen scandeerden niet alleen slogans, maar namen ook het woord op het podium. “Wij zijn hier niet zomaar, we zijn hier voor ons klimaat. Want onze politici hebben ‘NEEN’ gezegd tegen de ondertekening van de klimaatafspraken twee dagen na de grootste klimaatmars in België. Wij vinden dat niet oké. Wij zullen zo hard protesteren tot onze stemmen kapot zijn, voor ons klimaat... voor onze toekomst”, zei Stella Van De Velde (10).

Ook de leerlingen van stedelijke basisschool De Piramide waren van de partij. “Pas eergisteren heeft onze school beslist om te komen. Samen met de andere leerlingen zijn we direct spandoeken beginnen maken. Er is immers geen planeet B. Daarom vinden we het belangrijk dat we hier vandaag zijn. Niet enkel voor onszelf, maar ook voor de toekomst van de kinderen en kleinkinderen die we ooit zullen krijgen", zeggen Zakia, Sinem, Arwa en Fatou van het vijfde leerjaar.

Het Gentse stadsbestuur, dat voltallig aanwezig was, kon de actie smaken. “We horen jullie luid en duidelijk. Dit is een indrukwekkende boodschap. We zijn fier op jullie en zullen dit signaal overbrengen in Brussel”, stelden burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) en schepen van jeugd Elke Decruynaere (Groen). De Clercq maakte ook de tijd om even met de kinderen in gesprek te gaan en ‘high fives’ uit te wisselen.