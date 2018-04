Victor Regiapark geopend aan Oude Brusselseweg 24 april 2018

Een groen- en speelzone aan de Oude Brusselseweg, tussen de Louis Van Houttestraat en de Frederik Burvenichstraat in Gentbrugge, is omgevormd tot een uitgebreid wijkpark. De naam van de groenpool, Victor Regia, verwijst naar een iconisch tuinbouwbedrijf dat in de 19de eeuw op de site gevestigd was. In zijn Victoria Regia-serre slaagde Louis Van Houtte er als eerste in Europa in om de waterlelie Victoria Regia te kweken.





"De bestaande groenzone aan de Oude Brusselseweg is met 1,6 ha uitgebreid tot een nieuw wijkpark van vijf voetbalvelden groot. Deze mooie groene long is zeker welkom in een buurt waar veel gezinnen met jonge kinderen wonen", zegt schepen van openbaar groen Rudy Coddens (sp.a). (YDS)