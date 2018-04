Via Hoogstraat stad uit 11 april 2018

02u38 0

De Rozemarijnstraat krijgt momenteel een nieuw wegdek. Behalve voetgangers wordt niemand in de straat toegelaten. Een verademing voor de bewoners die nu al een jaar kreunen onder de verkeersdruk. Sinds de invoering van het circulatieplan een jaar geleden zijn zij de enige uitweg voor de sector waarin de parkings Ramen en Sint-Michiels liggen. De voorlopige omleiding via de Hoogstraat wordt binnenkort definitief, ook via die weg zal je kunnen wegrijden uit die lob. (VDS)