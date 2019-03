Verzoek tot wraking rechter in zaak Jeroen Piqueur Jeffrey Dujardin

07 maart 2019

17u31 0 Gent In de zaak rond het faillissement van de gevallen Optima-topman Jeroen Piqueur heeft zijn advocaat Hans Rieder een verzoek tot wraking ingediend tegen de rechter. Op 9 januari werd Piqueur in de rechtbank van Gent failliet verklaard.

De zaak rond het faillissement van Optima en Imaco is nog niet voorbij. Donderdag werd in het Gentse hof van beroep kort gesproken over het wrakingsverzoek dat ingediend werd tegen de rechter in de ondernemingsrechtbank, Carlo Van Caekenberg. Dergelijke procedure wordt aangevraagd als de objectiviteit van een rechter in vraag gesteld wordt door een partij. Alle betrokken partijen moeten hiervan nu ingelicht worden, nadien zal de zaak behandeld worden op 14 maart in het hof. Dan wordt bekeken of het verzoek gegrond is.