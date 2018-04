Verzinkbaar paaltje maakt comeback 04 april 2018

02u58 0

De Begijnengracht wordt geknipt met een verzinkbaar paaltje. Dat moet de straat bereikbaar houden voor buurtbewoners en hulpdiensten, maar het grote verkeer weg houden. De smalle straat krijgt heel wat vrachtverkeer te verwerken. Het paaltje zal enkel neergelaten kunnen worden door wie een sleutel heeft. Hoe het praktisch geregeld kan worden, wordt nog bekeken. Het is 18 jaar geleden dat nog eens een verzinkbaar paaltje is gepland in Gent. De laatste keer werd er een geplaatst aan het glazen straatje maar tijdens de voorstelling werd een wagen door die paal opgetild. Kort nadien werden ze buiten gebruik gesteld. (EDG)