Verzinkbaar paaltje Begijnengracht aangereden Erik De Troyer/Sabine Van Damme

23 november 2018

15u51 0

Het paaltje van de Begijnengracht is deze morgen aangereden door een auto. Het veel besproken paaltje moet er voor zorgen dat het sluipverkeer, en dan vooral vrachtverkeer, uit de straat wordt geweerd. Alle bewoners van de straat hebben een sleutel en kunnen het paaltje in de grond laten zakken indien ze toch met de wagen tot aan hun deur moeten. Door de aanrijding kan dat nu niet meer. “Het is het eerste incident met dit paaltje sinds het een maand geleden werd geplaatst. We zullen het zo snel mogelijk laten herstellen”, klinkt het op het kabinet van schepen Filip Watteeuw (Groen).