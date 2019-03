Vervuilende auto’s volgend jaar uit stad gebannen Slooppremie voor oude auto’s wordt verlengd Sabine Van Damme

19 maart 2019

20u41 0 Gent Vanaf 1 januari 2020, dus over een dikke negen maanden, wordt in Gent de ‘Lage Emissiezone’ (LEZ) ingevoerd. De meest vervuilende auto’s mogen vanaf dan de stad niet meer in. Cijfers rond boetes of ‘afkoopsommen’ zijn er nog niet. Wel staat vast dat de slooppremie voor oude auto’s verlengd wordt.

Het volledige gebied binnen de stadsring R40 wordt vanaf 1 januari een LEZ. De meest vervuilende auto’s mogen daar dan niet meer in, tenzij ze een soort ‘afkoopsom’ betalen. Hoe hoog die zal zijn is nog niet beslist. Ook de boete voor overtreders staat nog niet vast. “Maar een lage-emissiezone is, zeker voor roet, een van de meest effectieve maatregelen voor een betere luchtkwaliteit”, zegt milieuschepen Tine Heyse. Om iedereen te informeren wordt nu al een grote communicatiecampagne gestart, met radio, affiches, folders en een online filmpje.

Gent Slooppremie

“We hebben alvast beslist dat de slooppremie, die in juli 2017 werd ingevoerd, verlengd wordt”, aldus Heyse. “Wie binnen de LEZ woont en een oude auto heeft, kan die laten slopen. Voor een oude diesel krijg je een premie van 1.000 euro, voor een oude benzinewagen 750 euro. Die premie kan je nog aanvragen tot 2020. “344 Gentenaars willen intussen hun oude, vervuilende wagen laten slopen in ruil voor die premie”, aldus Heyse. “52 daarvan zijn geweigerd. Mensen met een migratie-achtergrond zijn overigens ook mee in dit verhaal.”

Gentenaars of Gentse bedrijven die niet binnen de stadsring wonen, kunnen andere subsidies aanvragen. Die variëren van een terugbetaling van de instapkost voor autodelen, over een (gedeeltelijke) terugbetaling abonnementen openbaar vervoer, tot zelfs € 6.000 voor de aankoop van een elektrische deelwagen. Gentse bedrijven kunnen ook geld krijgen voor het plaatsen van een publieke laadpaal (1.000 euro) of voor het vervangen van een bromfiets door een elektrische (bak)fiets (tot 400 euro).

Mobiliteitscoach

De communicatie rond de LEZ die de stad nu zal opdrijven zal in eerste instantie gericht zijn op Gentenaars en Gentse handelaars. Folders en affiches komen onder meer bij garagisten en bij de autokeuring. Vanaf september komt de LEZ-campagne in het straatbeeld. “We hebben de vroegere mobiliteitscoach, Louis De Geest, omgevormd tot LEZ-coach”, zegt Heyse. Hij wordt het aanspreekpunt voor specifieke groepen, zoals leveranciers of transportbedrijven. Enkele moskeeën stelden hem als de vraag naar extra affiches, die nu wordt bijgemaakt in Nederlands, Turks en Arabisch.”

Ook buitenlanders zullen zich moeten voegen naar de nieuwe regels. Voertuigen met buitenlandse nummerplaten zullen zich eerst online moeten registreren. Zo doet Antwerpen het ook. Oldtimers blijven een moeilijk verhaal. “Oldtimers ouder dan 40 jaar vallen onder het Vlaams decreet, maar voor anderen ligt het moeilijk. We kunnen moeilijk auto’s van 12 jaar verbieden en van 25 jaar wel toelaten. We moeten aandacht hebben voor die sector, maar die mag het principe van de LEZ niet ondergraven.”

Alle info: www.lez2020.gent.