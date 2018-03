Vertrouwen in stadsbestuur krijgt flinke deuk NA ALLE SCHANDALEN DAALT GELOOF VAN GENTENAARS SABINE VAN DAMME

20 maart 2018

02u49 0 Gent De Gentenaars zijn vrij tevreden: over hun buurt, over hun woning, zelfs over de veiligheid. Meer nog, ze zijn trots op hun stad. Opvallend is echter dat het vertrouwen in het stadsbestuur een flinke deuk heeft gekregen.

Tussen mei en juni 2017 werden liefst 9.023 Gentenaars bevraagd voor de 'stadsmonitor', een driejaarlijkse grootschalige enquête van de Vlaamse overheid, waarbij gepeild wordt naar het welbevinden van de Vlamingen. De thema's zijn heel gevarieerd. De vragen gaan van 'Hebt u voldoende uitzicht op groen' tot 'Voelt u zich veilig in uw stad of gemeente'.





De meest opmerkelijke cijfers gaan over het vertrouwen. Slechts 40% geeft aan nog veel vertrouwen te hebben in het stadsbestuur, en dat is opvallend minder dan de voorgaande jaren. In 2008 was 46% tevreden, in 2011 45%, en in 2014 zelfs 48%. De terugval is duidelijk. De reden daarachter wordt niet gezocht, maar het lijkt duidelijk dat de schandaalsfeer waarmee Gent de voorbije jaren af te rekenen kreeg toch een vertrouwensbreuk heeft veroorzaakt. De Optima-kwestie, de Publipart-affaire gevolgd door het ontslag van schepen Tom Balthazar, de heisa rond het kraken van (al dan niet echt) bewoonde woningen én de invoering van het circulatieplan gingen aan de enquête vooraf. "Met 40% zit Gent nog steeds bij de top 3 van de 13 centrumsteden, maar waar burgemeester Termont in 2014 absoluut koploper in Vlaanderen was, moet hij nu Bart Somers van Mechelen laten voorgaan", concludeert de Stadsmonitor. Het vertrouwen in de Gentse flikken is wel gestegen, tot 45%. 74% van de Gentenaars voelt zich ook zelden of nooit onveilig in zijn of haar buurt.





Verder is de algemene trend voor Gent duidelijk. Gentenaars zijn trots op hun stad, ze wonen hier graag tot zelfs zeer graag. Slechts 9% is niet tevreden in Gent, slechts 7% is niet fier op zijn stad. Over de winkel- en shoppingvoorzieningen is 87% tevreden, over de restaurants en eetvoorzieningen zelfs 90%. 66% heeft geen verhuisplannen binnen de 5 jaar, van diegenen die toch willen verhuizen, wil slechts 12% naar een andere stad of gemeente. Nochtans heeft 17% van de Gentenaars geen eigen buitenruimte, dus zelfs geen koertje of terras. 59% heeft een tuin. 'Slechts' 81% van de gezinnen heeft een (of meer) auto('s). Op Vlaams niveau is dat 92%.





Veilig fietsen?

Slechts 56% van de Gentenaars vindt het veilig fietsen in de stad die zichzelf als fietsstad op de kaart wil zetten. 27% vindt het ronduit onveilig. Slechts 36% vindt Gent veilig voor kinderen om zich te verplaatsen. De meeste Gentenaars (39%) gaan nog steeds met de auto naar het werk, al kiest ook 32% voor de fiets en 22% voor het openbaar vervoer. Voor de rest blijken heel wat Gentenaars lui. 34% fietst nooit, 30% sport nooit. Slechts 49% doet wekelijks aan sport.





