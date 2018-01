Verslaafde kelderinbreker riskeert twee jaar cel 02u49 0

Een drugsverslaafde inbreker riskeert een celstraf van twee jaar omdat hij in tientallen kelders van appartementsgebouwen in heel Gent inbrak. Volgens de verklaring van de man deed hij dat enkel om een slaapplaats te vinden, maar volgens het parket nam hij nu en dan wel materiaal mee uit de opbergruimtes in de kelders. De man, die bekend staat bij het gerecht als veelpleger, was op het moment van de feiten verslaafd aan heroïne en weet naar eigen zeggen niet meer goed waar hij heeft ingebroken. "Maar zo veel inbraken heb ik niet gepleegd", zegt hij. Vonnis over twee weken. (WSG)